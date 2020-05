Back to basics, el reto que la cuarentena le ha puesto a los influencers

Los influencers ocupan YouTube, Instagram o Twitter para crear diversos contenidos, pueden ser de moda, viajes, autos o simplemente ideas para divertir a sus seguidores. Sin embargo, con la cuarentena muchos de ellos han tenido que hacer una pausa, pero sabemos que el mundo digital no puede esperar y menos con millones de personas en sus casas, con ganas de salir del aburrimiento o darse un respiro sobre las noticias del coronavirus.

Publimetro conversó con Brenda Tubilla, fundadora de DW Entertainment y Cristina Aguilar, cofundadora de DW Entertainment; la agencia más importante de América Latina en creadores de contenido y que tiene entre sus filias a Juanpa Zurita, Luisito Comunica, Pam Allier, Gisselle Kuri, Cristina Dacosta, AlexXxStrecci, entre otros.

"Latinoamérica es un mercado que tenemos por naturaleza, debido a que son las audiencias de nuestros talentos, pero la estrategia que tenemos desde hace años es consolidarnos en Estados Unidos, de hecho ya tenemos oficina en Los Ángeles", explicó Tubilla. Además agregó que algunos de sus talentos como Juanpa Zurita y Gisselle ya viven allá.

Sin embargo el proyecto de expansión se ha visto afectado por el Covid-19, mismo que ha sido salvado por el talento de los influencers, según refirió Brenda. "Una de las cosas más increíbles de ellos, es el de dónde vienen, no son actores de cine ni de televisión, y eso los hace adaptarse a situaciones como la que estamos viviendo. Cuando comenzó la cuarentena tuvimos una junta y empezamos a ver diferentes ideas y cosas, y al final decidimos juntos fue 'go back to basics"", y ese ha sido el reto a seguir de este grupo de millennials.

En lo que respecta a las nuevas redes sociales como TikTok, las representantes de DW Entertainment explicaron que no todos los influencers están hechos para todas las plataformas.

"Mucho tiene que venir del talento, yo no lo puedo decir que se meta a TikTok si no les llama, para mí es muy importante que amen lo que hacen. Les puedo decir que lo intenten, pero que una vez que los prueben lo disfruten", explicó Brenda. Por su parte Cristina agregó, "si ya deciden tomar las plataformas lo que hacemos es darle el apoyo, les ayudamos a gestionar los procesos del posteo para facilitar la cantidad de carga de trabajo o el contenido que tiene que levantar".

Proyectos en cuarentena

¿Qué han hecho los influencers?

1. Juanpa Zurita y Luisito Comunica

Dos de los principales creadores de YouTube de Latinoamérica, Juanpa (10,2 millones de suscriptores) y Luisito (30,6 millones de suscriptores) se unieron para documentar cómo viven en sus casas durante la emergencia sanitaria mundial. El proyecto se llama: Aislado, un documental en cuarentena, el cual esta hecho con el distanciamiento social, y en el que reflexionan sobre sus desafíos, esperanzas, soluciones, sus historias de inspiración y la resistencia de la naturaleza humana. Se estrenará en junio en YouTube Originals.

Twittwr

2 Paola Zurita

La blogger que cuenta con 1.3 millones de seguidores en Instagram y 521 mil en TikTok. Ha compartido sus rutinas fitness durante la cuarentena. Todos los días a las 10 de la mañana la joven realiza una rutina de ejercicios para que se seguidores se mantengan activos y en buena forma, a esto le ha nombrado el #RetoZuriworkout.

Instagram

3 Pam Allier

La mexicana de 30 se ha hecho famosa en redes sociales por hablar de moda y dar tips sobre las últimas tendencias. Sin embargo en la cuarentena, la blogger ha experimentado con la cocina y ha descubierto su talento natural. Pam abrió una nueva cuenta de Instagram llamada @pamallierfoodie, donde comparte recetas de todo tipo, encontramos postres, comida saludable, así como pastas, pizzas y opciones para el desayuno.

Instagram

