Hija de Edwin Luna y Kimberly Flores es toda una fashionista con 1 año y medio de edad

Si te contara una historia @kgiannaluna seria muy simple. No soy el mejor hombre, el mejor padre, el mejor amigo, pero sabes que hace 30 años soñé tantas cosas que hoy disfruto contigo y tus hermanos, los sueños se cumplen y llegan en su momento hija mía, habrá quien te diga que no y que por más que luches nada podrás cumplir. En ocasiones la gente es cruel y no permite ni el más mínimo error por que te atacarán y juzgarán, jamás olvides disfrutar tu vida así como hoy. Sentados en esta casa del árbol y con tantas cosas diferentes en tu mente y la mía, pero igual de felices. #LosAmo #AmoMiFamilia Pd: no estoy triste mi gente, pero siento que en estos días mi mente, alma y muchas otras cosas cambiaron. Animo a todos