La Mala Rodríguez enfrenta la censura con sus reveladoras fotos

La Mala Rodríguez siempre ha sido una mujer que gusta mostrar sus cuervas arriba del escenario, pero en los últimos días ha compartido imágenes especiales para sus seguidores en las redes sociales.

"Buena", "sexy", "guapa", "hermosa", son las palabras que más se repiten en los comentarios hacia la rapera española.

Desde sus inicios, se ha convertido en un referente en la escena urbana y se posicionó como la líder femenina del rap con su toque de flamenco en la voz y poesía sin límites, irrumpiendo en un mundo de hombres donde hasta entonces no había destacado ninguna mujer.

Con sus raíces flamencas, la rapera ha sido considerara una de las mujeres más sexys de la escena musical.

“Siempre me ha gustado sentir mi sexualidad. Me parece que siempre se ha planteado como algo negativo y por eso he querido explorarlo de manera de que yo me concilie con eso. Siento que no hay nada malo, son lo ojos que te están mirando, que te encuentran algo negativo en sentir tu sexualidad", dijo la rapera en una entrevista pasada con Publimetro.

Hace unos días compartió una foto sentada al desnudo en su baño. Dos mariposas cubrieron sus pechos y provocó a sus seguidores con la selfie. La imagen fue censurada por Instagram y fue eliminada.



Los fans de la hip hopera española manifestaron sus opiniones en Twitter.

— malarodriguez (@malarodriguez) May 7, 2020

La Mala es el único miembro de la realeza que reconozco y respeto https://t.co/t4WexjsWex — inmimiau 2.1 (@easipuesesoo) May 9, 2020

Anda un virus por hay tú haces subir la temperatura a mil @malarodriguez https://t.co/9XQhjytFiw — Leito (@Leoneldavidz) May 7, 2020

Contra la censura

La artista española le gusta ir contra las reglas y reta a la censura en las redes sociales.

"Soy una mujer, este es mi cuerpo, no tiene nada malo y no me avergüenzo, porque hay muchas maneras de mirar este asunto pero nunca he creído bueno el taparlo. En mis comienzos, no quería mostrar mi imagen, mi cara, mi cuerpo, ni mi silueta porque quería que la gente conociera mi música, y no me identificara con una imagen; luego la vida me ha enseñado a reconciliarme con mi cuerpo, con mi sexualidad y con todo lo bueno de sentirte bien con tu físico y persona".

Añadió, "me gusta quitar los lastres de la sociedad que ponen como mensaje negativo. Hay que sentirnos bien en todas las pieles y formas, eso es bueno”.

