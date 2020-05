Letizia fue feliz y genuina en México: Comía tortillas, bebía tequila y disfrutó del amor

Letizia la perfeccionista, la mujer controladora y estricta que todos describen hoy mientras reina España, fue en el pasado una joven feliz y genuina que vivió momentos únicos en su estancia en nuestro país.

Con la vena periodística como su herencia, la soberana española viene de una familia que ha ejercido el periodismo: su padre Jesús Ortiz, fundó Antena 3 Radio y fue su director hasta 1987. Además es nieta de la reconocida Menchu Álvarez, hoy de 92 años.

En la Universidad Complutense se licenció en periodismo y luego la decisión de realizar un máster en Información Audiovisual la llevó a tierras aztecas, específicamente a Guadalajara, luego de obtener una beca de intercambio.

Tras conocerse su compromiso y futura boda con el príncipe Felipe, todos los detalles de su estancia en México salieron a la luz a través de un reportaje publicado por la revista Quién, que logró recopilar las entrevistas con sus mejores amigos y otras personas que conocieron a la joven tenaz y emprendedora.

El lujo no reinó en el pasado de Letizia

Es así como teniendo 23 años, Letizia aterriza en Jalisco en el año 1995 para cursar estudios. A esta misión le sumó su experiencia periodística en el ejercicio al lograr un puesto en el periódico Siglo 21 – hoy llamado Público – donde pronto se destacó como una de las mejores redactoras, logrando el sueño: triunfar como periodista.

Su colega y compañera de trabajo Sara Cuéllar retrata las vivencias de la reina. Nada de lujos cubrió el pasado de Letiza. Como reportera del suplemento ‘Tentaciones’ debía cumplir su rol de estudiante y luego como redactora, movilizándose en una ciudad de grandes extensiones a través de los tradicionales ‘camiones’.

La mujer que hoy dicta cátedra en moda y es tendencia con sus outfits en la monarquía europea era una joven guapa, pero sencilla que no amaba la ropa de marca ni tenía los refinados gustos que hoy posee. Su típica vestimenta eran unos jeans y camiseta.

En sus recuerdos la describió como “ bailadora, le gustaba la salsa, por eso íbamos al Salón Veracruz”. Su mayor pasatiempo era escuchar música en vivo en el bar Barbanegra y a su cantante favorita Sara Valenzuela del grupo La Dosis. Aquí pedía tequila o vino tinto, bebidas que le fascinaban.

Su amiga Sara y Fran, un español periodista que también trabajaba en el diario, pronto se hicieron amigos y aún más él por su afinidad a la nacionalidad, lo que le valió para que Letizia se mudara con ellos a compartir el mismo departamento. Conocieron que era una una joven linda, pero nada hueca.

Su afán por una buena alimentación en la que ordenó cambiar el menú en La Zarzuela para incluir alimentos bajos en azúcar y pocos carbohidratos, dista mucho de lo que en esos años apetecía. Su comida predilecta era la carne asada con tortillas que vendían en la fonda Irma Corajes, ubicado en las cercanías del diario.

Y sin pensar en la jugada que le esperaba el destino y su futuro, Letizia confesaba en ese entonces que entre su planes no estaba el comprometerse ni casarse, como tampoco tener hijos, pues tenía ambiciosos planes profesionales que le entorpecerían.

Sobre el príncipe de Asturias llegó a decir que era muy guapo, aunque no era su tipo: “Se me hace muy guapo, pero los hombres con cabello rizado no me gustan”, afirmó.

Un periodista conquista el corazón de Letizia

Según su amiga Sara, en su tiempo en Guadalajara, fue una mujer querida y odiada como toda mujer bonita e inteligente. Por su belleza tuvo muchos pretendientes.

“Nuestros novios y amigos eran del diario. Ella nunca les llamó novios, sino amigos”. Sobre la polémica creada en torno a sus amores con un periodista del mismo diario que era su jefe, muchas versiones se tejieron. Para su amiga, ella no anduvo con el entonces director del diario Público, Luis Miguel González.

“No creo que hayan andado. Eran muy buenos amigos, se llevaban mucho”. Señaló que si tuvieron una relación nunca se lo contó.

Sin embargo, la revista Quién consultó otros compañeros de redacción -bajo anonimato- y coincidieron en asegurar que entre ellos hubo más que una simple amistad.

Lo cierto fue que la reina vivió al máximo sus días en México, en una ciudad que le dio la bienvenida y su gente le brindó lo mejor de la calidez de este país. En su adiós, dejó a mucha gente que la quiso y conoció a la verdadera Letizia.

“Se llevó tequila, artesanía, libros…fue muy querida”, relató su amiga Sara.

