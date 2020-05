La historia de amor de Maribel Guardia y Joan Sebastián, llena celos enfermizos, infidelidades y terror

Maribel Guardia y Joan Sebastián formaron una de las parejas más populares del espectáculo mexicano en la década de los años 90. Los dos eran estrellas reconocidas, en pleno ascenso, y enamoraron al público con su amor.

Ambos se conocieron en 1992 mientras cantaban en un palenque, pero no fue ahí cuando se dio el flechazo porque Maribel estaba comprometida con otro hombre.

La historia de amor de Maribel Guardia y Joan Sebastian

Fue tiempo después, cuando un empresario le recomendó grabar un disco y la citó con uno de sus contactos: resultó ser Joan Sebastian.

"Cuando me dicen, ya llegó el señor que estaba esperando, salgo y veo a Joan sentado en la sala. Desde que lo vi, a primera vista, me encantó (…) y bueno, ahí empezó (…) salió primero el bebé que el disco", comentó en una entrevista concedida a Suelta La Sopa.

Reconoció que, al principio, su relación fue como un cuento de hadas, llena de amor. "Fue un amor precioso, nos enamoramos muchísimos los dos. Joan me enamoró con globos, con rosas, luego me encantaban los cuarzos, todavía tengo cuarzos que me regaló".

Pero Maribel reveló que Joan Sebastian era un hombre muy inseguro, celoso, por lo que en ocasiones se sentía muy presionada por la situación.

"Fue un hombre muy mágico pero Joan, en el fondo, tenía muchas inseguridades porque era artista. Él me amaba pero esa muy celoso", enfatizó.

Contó que situaciones cotidianas le inyectaban profundos celos: "Nos sentábamos a ver una película y si salía una película mía, entonces me dejaba de hablar una semana, era muy desgastante emocionalmente para mí porque vivía aterrorizada de que saliera una película porque entonces me dejaba de hablar".

"Era extraño porque él se había enamorado de mí pero al final era un hombre muy celoso, posesivo y como era tan infiel, ahí entiendo ya la parte de los celos", comentó.

Entonces nació su hijo Julián en 1995 y la relación parecía más sólida que nunca. Pero después vino la terrible ruptura entre ambos por culpa de las infidelidades de Joan Sebastian, aún cuando su hijo Julián acababa de nacer.

En 1996 estaban grabando juntos la telenovela Tú y yo, pero Joan tenía un romance con Arleth Terán, la antagonista del elenco: "Hacemos la telenovela, le ponen esta niñita toda linda y ahí se va… él no pensó que yo lo iba a dejar, pero sí lo dejé porque (…) ahí entendí que él no iba a cambiar, porque con un hijo recién nacido, enamorado de Julián, enamorado de mí…".

"Sí me suplicó que regresara con él pero yo entendí que él no iba a cambiar y que yo no iba a soportar esa vida", sentenció Maribel Guardia.

