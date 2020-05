'La maternidad me volvió una mujer más profunda': Ximena Sariñana

Ximena Sariñana mencionó que la maternidad cambió drásticamente su forma de ver la vida, de actuar y pensar, pero resaltó que, a pesar de que existen momentos complicados, es la mejor experiencia de su vida. En espera del nacimiento de su segundo hijo, la cantante de 34 años de edad destacó que celebra el Día de la madre a diario.

Conoce más sobre quienes donaron 12 toneladas de gel antibacterial y un millón de jabones para hacer frente al Covid-19

“El Día de las madres es algo que celebras todo los días de tu existir desde que te conviertes en mamá. Sonará muy cliché, y seguramente muchas mujeres hablan así, pero realmente te cambia por completo, es un giro de 360 grados de lo que eras y genuinamente lo agradezco porque siento que me convirtió en una persona mucho más profunda, capaz de sentir a dimensiones que no conocía antes”, comentó la intérprete de Una vez más, su nuevo sencillo en el que le canta al amor.

+

Contenido de interés: Dale color a tu hogar según tu estado de ánimo con estos tips de Comex

Sariñana reveló que aunque su carrera no tiene horarios debido a los conciertos, viajes, entrevistas y más actividades que realiza constantemente, y resaltó que es una mamá muy presente, pues acude a todas partes con su hija Franca. “En sus dos primeros años de vida me la llevé a todos los conciertos, a todas las giras y promocionales porque quiero ser una mamá muy presente.











Publicidad











Te puede interesar: Heineken México realiza importante donación para combatir la crisis Covid-19

"Nunca me he separado de mi hija, nunca la he dejado en otro lado. Ha viajado conmigo y eso tiene sus complicaciones, consecuencias, costos y demás pero así es como yo me he podido acomodar, es algo con lo que me he mantenido flexible”, indicó en conferencia de prensa a través de videollamada.

No te puedes perder: Ximena Sariñana anuncia que espera a su segundo hijo

La intérprete de canciones como Cobarde, Si tú te vas, entre muchas otras, afirmó que su madre ha sido un gran ejemplo para ella.

“Mi mamá siempre ha sido una mujer muy apasionada y trabajadora. Ella no ha parado de trabajar un segundo a pesar de estar en cuarentena. Eso para mí siempre fue un ejemplo, no siguió ese cliché de la mamá que renuncia a sus sueños por sus hijos. Para mí eso fue muy importante porque pensaba cómo le voy a hacer para seguir con mi ritmo de vida y fue increíble no dejar que ni mis expectativas se perdieran y tampoco que las expectativas de los demás escribieran la historia, sino aprender de la experiencia”, explicó.

Más sobre Ximena…

Actuación. Tras su participación en la tercera temporada de La casa de las flores, Ximena Sariñana quiere retomar su carrera como actriz.

Familia. En 2016, Ximena se casó con Rodrigo Rodríguez con quien tiene una hija llamada Franca y espera a su segundo hijo.

También puedes ver: