Hijos de Alejandro Fernández publican fotos inéditas del primero amor de "el potrillo"

View this post on Instagram

Y es que no hay gente como ellas a las que se les podría comparar… pues eres mi todo, mi vida entera. En mi obscuridad profunda que me desgarra eres mi luz. Y en mi hambre por comerme al mundo eres mi pan. El de cada día con un buen café te viene a abrazar… y me abrazas cuando pierdo la fé. Eres el alma que siempre le cantaré. Te celebro todos los días 🤍☺️ pero hoy todos te celebramos. FELIZ DÍA MAMÁ TE AMO