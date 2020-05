'Pepillo' Origel califica de "payasada" los videos de Érika Buenfil en Tik Tok

Aunque Érika Buenfil tenga más de 5 millones de seguidores en Tik Tok y sus fans le proclamen su admiración infinita, siempre aparece alguien que no está conforme con sus clips y esta vez fue el periodista Juan José "Pepillo" Origel.

El conductor del programa Con permiso de Unicable, confesó que no es demasiado fan de los videos de la popular actriz, actual protagonista de la telenovela 'Te doy la vida'.

'Pepillo' Origel confesó que se hartó de los Tik Tok de Érika Buenfil

"Ya yo no soy seguidor de ella, no no no", afirmó en el programa compartido en YouTube. "Quiero mucho a Érika Buenfil pero sus Tik Tok ya me tienen hasta…", enfatizó.

Calificó de "payasada" a quienes tienen la iniciativa de grabar videos en esa plataforma: "Es mucha payasada también todos, y son buenos cuates, imagínate todos los que están haciendo eso, pero ya, ¿o no te hartas?", le preguntó a Martha Figuerosa, su compañera en el programa de farándula.

"Fíjate que sí me hartan, pero a ver, pon tú que eres Érika Buenfil y que tu carrera, ya no te dan personajes y de repente la vida te manda esta sorpresa que se llama Tik Tok, pos de ahí de agarras y haces tres tonterías y empiezas a ganar seguidores, popularidad, dinerito", expresó la periodista.

Ante estos comentarios, salieron los fans de Érika Buenfil a defenderla, llamando envidioso a 'Pepillo'. "Envidioso, qué mal me caes, como tu carrera va en decadencia te da coraje que a Érika le vaya muy bien", escribió en YouTube el usuario @Isalia Patiño.

"Ya dejen a Érika. Pura envidia, ven a los demás triunfar y la envidia luego luego les incomoda", coincidió @Alan Zusa.

Lo cierto es que Érika Buenfil se siente muy feliz y cómoda haciendo sus videos de Tik Tok que muchas veces superan el millón de reproducciones por su gran creatividad.

