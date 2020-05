La cruel frase con la que Andrea Legarreta se enteró de que había perdido a su primer bebé

View this post on Instagram

Amores míos… Las deseé TANTO… Imaginaba lo que sería ser madre y JAMÁS me acerque ni poquito a la INDESCRIPTIBLEMENTE BELLA realidad… Gracias por elegirme como su má! Doy gracias por cada segundo a su lado!!Gracias por pintar mi vida de colores con su existir y llenar de música mis oídos con sus risas!! Sépanlo que mi paso por la vida ha tomado un hermoso sentido con su presencia… Aquí estaré para ustedes SIEMPRE… Más allá de mi propia existencia, estaré… Por favor!! VIVAN!! GOCEN!! Conozcan nuevos lugares, culturas y personas, trabajen, prepárense para ser su mejor versión y LUCHEN por su felicidad!! Sepan SIEMPRE lo valiosas que son y que NADIE les quiera hacer pensar lo contrario!! Vivan en amor, tolerancia, empatía, respeto y agradecimiento!! No permitan la injusticia!! Rían, bailen, canten, amen, abracen mucho!! Expriman los sabores de la vida!! Vivan sanamente física y emocionalmente!! Y sepan SIEMPRE que soy la mujer más feliz de este mundo por ser su mamá!!! Sepan que con su existencia a pesar de estar llena de defectos, he tratado de ser mejor ser humano por y para ustedes!! Mis amores eternos!! 🙏🏻❤️❤️🙏🏻 @ninarubinl @miarubinlega #diadelamadre #SoyMuyFelizDeSerSuMá