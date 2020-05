"Espero que puedan sentir lo que más me emociona", Noel Schajris

En los últimos años, el cantautor argentino Noel Schajris ha tenido una increíble relación con el agua, el mar y el océano. Hace más de tres años concibió a su pequeño hijo en Acapulco y decidió nombrarlo Dylan que en gaélico significa Hijo del mar; incluso el día que nació, el intérprete ofrecía un concierto en Puerto Rico frente a la playa. Por ello, no dudó en escribirle una canción para retratar la fuerza y energía que trajo a su vida.

El artista que saltó a la fama con el dueto Sin bandera con el mexicano Leonel Gacía, gracias a baladas como Mientes tan bien y Entra en mi vida, habló con Publimetro acerca del nuevo tema en el que jugó con frases que hacen referencias al océano como “agua con sal”, “cruzando las olas” y muchas más.

¿Cómo fue que surgió esta canción?

— Básicamente cuando nació Dylan para nosotros fue un regalo de vida bien bonito y una gran fuente de inspiración. Mi hijo tiene la fuerza del Océano Pacífico, es un niño que vino a llenar nuestras vidas de energía y fuerza del mar. El día que nació yo estaba cantando en un show en Puerto Rico frente al mar. Por eso cuando compuse esta canción jugué mucho con imágenes y frases que hacen referencia a ello, porque es la fuerza que transmite y me hace sentir.

¿Por qué lanzarla luego de tres años?

— Recientemente fue el cumpleaños de mi hijo y yo terminé la canción hace dos meses. Quise lanzarla como regalo y agradecimiento por su vida, por todo lo que ha hecho por mí y mi familia. Creo que ya era el momento de cantar esta canción que me ha inspirado desde hace tres años, es lindo poder cantar algo que te mueve tanto, que es de la familia, es muy emocionante, todos hemos sido parte de esta canción.

Al ser un tema tan personal y emocional ¿cómo te gustaría que tus fans la recibieran?

— Sólo espero que puedan sentir la profunda emocionalidad de la canción. No es una canción radial, no es un hit, no tiene la estructura de una canción normal. Hijo del mar es muy particular, intenté que el sonido tuviera muchos efectos bajo el agua, con sonidos graves, muy river. Es un tema muy particular en ese sentido. Espero que puedan sentir lo que más me emociona y el sentido que tiene todo esto para mí.

¿Cómo perdiste el interés por crear temas que resultan un éxito?

— No es que no quiera tener éxito, hace años sacaba canciones con la idea de que resultaran un hitazo, pero al crear música ya no pienso en esos términos, ahora pienso que si me gusta es suficiente. Lo único que quiero es que a mí, a mi familia y mis fans que también son mi familia, les guste. Con eso me doy por bien servido.

Sabemos que el video del sencillo lo hizo tu hijo mayor Dennett en casa, ¿cómo ha sido la dinámica?

— Ha sido espectacular, jamás hubiera contemplado la idea de que me ayudase a hacer el video , o jamás se hubiera generado de esta manera si no hubiera sido por las circunstancias de estar en casa. Si hay algo positivo que ha generado esta situación, por lo menos a nivel personal, es que hemos buscado la manera de solucionar cosas que jamás se nos hubiera ocurrido. En lugar de hacer tantas cosas, producción, iluminación, todo, hemos hecho todo desde el celular.

