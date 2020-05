Angelina Jolie recuerda a su madre y cómo le afectó su muerte en conmovedora carta

View this post on Instagram

"La Festa della mamma è dura per chiunque l'abbia persa. Ho perso mia madre a circa trent'anni. E quando ripenso a quel momento, mi rendo conto di quanto la sua morte mi abbia cambiata. "È stato un inverno freddo freddo" (Winter, canzone dei Rolling Stone) mi cantava. E alla strofa, 'Voglio avvolgere il mio ​​cappotto intorno a te', mi copriva con le mie coperte e mi stringeva. Quando perdi l'amore di una madre e il suo caldo, dolce abbraccio è come se qualcuno ti strappasse via una coperta che ti protegge. I suoi sogni sono svaniti quando a 26 anni si è ritrovata sola, a crescere due bambini. Ma era comunque felice di fare la madre. Dopo la sua morte ho trovato un video in cui recitava in un cortometraggio. Era brava. Avrebbe potuto fare qualsiasi cosa. Mi rendo conto di quanto ciò sia accaduto a moltissime donne nel passato: i loro sogni hanno impiegato generazioni per realizzarsi. Ora so cosa vuol dire essere soli e avvolgere il cappotto attorno a coloro che amo. In questa Festa della mamma, penso alle madri rifugiate che ho incontrato, che vivono in condizioni di povertà e sfollamento. Conoscendole, sono arrivata a pensare che le madri sono davvero le persone più forti sulla terra. Io vi onoro…". • Angelina Jolie