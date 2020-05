Los candentes mensajes entre Karla Panini y Américo Garza mientras estaba casado con Karla Luna

La polémica entre Karla Panini y Karla Luna revivió recientemente, luego de que la familia de la fallecida Luna diera a conocer un audio que evidenciaba la traición de Panini, al tener un romance con su esposo Américo Garza.

"Tú destruiste mi matrimonio Karla (…) te metiste a mi matrimonio y destruiste mi matrimonio", se escucha decir a Karla Luna en el audio que fue grabado el 8 de diciembre de 2014.

En la grabación, se escucha cómo Karla Luna le reprocha a Panini la infidelidad, ya que ambas eran muy amigas y compañeras de trabajo en el sketch de 'Las Lavanderas': "Aquí tengo todo, todo, donde le dices a Américo que me lastime, que me trate mal, como tú tratas mal a Óscar, por eso me lastimaba él".

Fue entonces cuando Luna comenzó a leer parte de los candentes mensajes que se enviaban Karla Panini y Américo Garza mientras aún él estaba casado con Luna.

AG: oye

KP: mande

AG: quiero darte un beso pero que traigas así tú la gorra como ayer

AG: estoy bien volado de lo hermosa que estás

KP: ando en calzones

KP: ¿y eso qué? que esté hermosa

AG: la vieja tan sabrosa que tengo

KP: pues sí, si tanto estoy hermosa

AG: pues te amo

KP: entonces aguante

AG: ok amor así va a ser

"Puedes ser hermosa Panini, puedes ser muy bella, pero la belleza nterna es la que perdura toda la vida", finalizó Karla Luna después de leer los mensajes.

Ante estos señalamientos, Karla Panini salió a defenderse: "Siento que no hay nada que decir ni nada que hablar, ahí me traen de tema como si fuera algo muy importante, la neta no, soy cero importante y ni al caso cuando hay noticias mucho más importantes".

Óscar Burgos, ex esposo de Karla Panini en la época de la infidelidad, ahora reaccionó ante el audio de Karla Luna y aseguró que no puede defender 'lo indefendible'.

"Yo no puedo estar defendiendo lo indefendible, yo lo que he tratado es de parar tanto odio porque tengo un hijo que sufre las consecuencias", manifestó en el programa De primera mano.

"Yo no sabía tampoco que existían esas llamadas telefónicas, tampoco sabía de esa plática (…) no es que yo esté defendiendo a nadie ni esté atacando a nadie, yo nada más estoy preocupado por la salud mental de mi hijo y creo que como papás deben entenderme", agregó.

