Kimberly Loaiza puso en su lugar a Lisbeth Rodríguez y la acusa de destruir su relación con JD Pantoja

La cantante Kimberly Loaiza decidió romper el silencio tras el escándalo en el que se vio envuelta con su pareja Juan de Dios Pantoja, luego de que Lisbeth Rodríguez diera a conocer algunas infidelidades del youtuber.

Kimberly Loaiza alarma a sus seguidores con intrigante mensaje La "lindura mayor" tiene en ascuas a sus seguidores luego de decir que algo "terrible" había pasado.

El pasado viernes 8 de mayo, la influencer publicó un video en su canal de Youtube en el que sacó todo lo que sentía y pensaba sobre su situación con su esposo y el accionar de la ex chica Badabum quien fue la que expuso la vida íntima de Pantoja.

A ella precisamente fue a quién dedicó gran parte de su mensaje, culpándola por destruir su matrimonio y afectar a las mujeres involucradas en los videos sexuales con Juan de Dios.

Esto le dijo Kimberly Loaiza a Lisbeth Rodríguez

“No sé qué tanto odio nos tiene Lisbeth, no sé qué le hicimos, según yo, nada, pero sin duda se pasó de la raya, no tuvo límites con sus ataques, no se tocó el corazón nunca (…) No te importó hacernos daño. Expusiste la vida íntima de un hombre y dos mujeres, eso no está nada bien. Pusiste en juego el futuro de mi hija. Explicarle a mi niña lo que un día dijeron de su padre o que algún día ella vea esos videos no va a ser nada fácil. Si me duele a mí no me imagino qué sentirá ella”, expuso Loaiza.

También responsabilizó a Badabum por destapar las infidelidades de Pantoja en público, afectándola más que ayudándola. Insistió en que esos encuentros se dieron hace muchos años, en esas tantas veces que ellos habían terminado y luego reconciliado.

“Sé que Juan tuvo la culpa por haber grabado esos videos. Pero también Lisbeth y las personas de esa empresa tienen la culpa porque ellos lo filtraron. ¿Qué les costaba eliminar esos videos en vez de exponerlos en público? ¿Por ayudarme a mí? ¡Por favor! Espero que no sigan creyendo eso. Si esa era su intención no tenían por qué publicar esos videos. Había más maneras de ayudarme pero la que ellos decidieron tomar solo me empeoró”, puntualizó.

¿Qué pasará entre Kimberly Loaiza y Juan de Dios?

Agregó que aunque todavía tiene fuertes sentimientos hacia Juan de Dios, necesita estar sola en estos momentos para pensar bien sobre su futuro.

“Muchos me están presionando a mí para que lo perdone y no lo haga sentir mal. De verdad me sorprende muchísimo que ahora me estén criticando a mí por la decisión que tomé pues cuando recién pasó el problema y él estaba conmigo, también me reclamaban porque según yo nunca hago nada, que siempre me dejo. Esto me comprueba que la gente por todo critica”, expresó la youtuber.

