Galilea Montijo presume su inmenso clóset y muestra su costosa colección de zapatos y bolsas

Galilea Montijo es amante de la moda y lo demuestra en cada una de sus apariciones en redes sociales o en televisión, con prendas glamorosas, extravagantes y llenas de estilo. ¿Y de dónde las saca? Puedes de su inmenso y lujoso clóset.

Y si tienes curiosidad de saber cómo el armario de Galilea Montijo, ella misma lo mostró al público en un video que publicó en su canal de YouTube hace un par de años, en el que abrió su intimidad a sus admiradoras.

Así es el clóset inmenso de Galilea Montijo

"Porque ustedes me lo pidieron muchísimo a través de sus comentarios, que les enseñara el clóset, pues bienvenidas a mi clóset", expresó Galilea al iniciar el video.

Comenzó presentando el área más básica de su vestidor, con un espejo y un mesón donde tiene numerosas cajas que guardan los accesorios que usa toda la semana en el trabajo. Confesó ser fanática de los anillos llamativos.

"Como buena mujer, ya saben que me encantan los accesorios, tengo muchísimos anillos, me gusta coleccionar anillos de fantasía (…) y me encanta tener de todos los colores, raros, siempre he sido como muy fan de los anillos grandotes, me encantan", manifestó la querida 'Gali' mostrando a la cámara sus joyas.

Antes de pasar a la zona donde guarda su ropa y zapatos, mostró un par de cuadros que son parte de su inspiración en la moda, Marilyn Monroe y Audrey Hepburn, estrellas del cine e íconos de estilo en todo el mundo.

Tiene una sección con las bolsas que más usa, en la que se observaron modelos Chanel y Hermes entre otras marcas muy exclusivas.

Usa muchos pantalones de mezclilla por lo que tiene una gran colección, así como cientos de vestidos y jumpsuit que son muy versátiles y cómodos.

Aunque una de las secciones favoritas de Galilea Montijo y del público que la sigue es la de los zapatos. Tiene cientos de pares, de todos los tamaños, colores, estilos y marcas. Todos los zapatos no son suficientes para la conductora.

Muchas de sus fans quedaron maravillada con este clóset, diciendo que parecía una boutique o tienda departamental, y que en muchos casos ese armario era más grande que hasta una casa.

