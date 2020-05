Así recuerdan y despiden a Yoshio en redes sociales

View this post on Instagram

🎙️ Mis condolencias para la familia de mi amigo Yoshio Descanse en Paz| Gustavo Nakatani, mejor conocido como #Yoshio, fue distinguido tres veces como el mejor intérprete del Festival de la OTI @YoshioOficial esta foto fue en 2019 cumpleaños del escultor Sebastián @yoshiooficial_