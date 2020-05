Cepillín defiende a Karla Panini y sale 'cacheteado' por el público que la condena por 'traicionera'

Ricardo González, 'Cepillín', se involucró en la polémica entre Karla Panini y Karla Luna, que revivió luego de filtrarse un audio en el que Luna revelaba la infidelidad entre su esposo Amério Garza y su amiga y compañera en Las Lavanderas.

En un video publicado por Ventaneando, Cepillín se refirió al tema y defendió el "amor" entre Karla Panini y Américo Garza, a pesar de la traición a Karla Luna, quien falleció en 2017 tras luchar contra el cáncer.

Cepillín defiende a Karla Panini y le llueven ataques

"Ni el dinero, ni el amor se pueden ocultar. ¿Qué te dice a ti que, al convivir tanto tiempo juntos, los tres, pues se haya enamorado este muchacho de las dos? Si hubiera sido de otra religión, el podía haber estado casado no con dos, con siete", expresó, sorprendiendo totalmente al público con su postura al respecto.

"En este caso, ¿tú crees que yo podría juzgar que la gente se ame? (…) el hecho de que se haya enamorado la Panini del esposo de Karla Luna, pues es el amor el que ven (…)", agregó el popular personaje.

Lejos de ser aplaudido, Cepillín fue duramente criticado por el público, el cual lo atacó por defender a Karla Panini a quien no perdonan por traicionar a Karla Luna.

"Cepillín, queríamos tener un buen recuerdo de ti, pero ya valiste, la gente nunca perdonará la arrogancia, vulgaridad, maldad de la Panini, ya no es tanto la traición, sino su comportamiento de burla para todos los fans de Luna y contra su familia", comentó en YouTube el usuario @Game over.

"Ay Cepillín, amor, cuál amor, fue traición, lujuria, donde lo veas está mal", opinó @Gloria Velázquez.

Llamaron a Cepillín a no opinar y que se dedique a sus labores: "Cepillín, no se gane el odio de la gente, usted a lo suyo. Conserve su carrera y el amor de todos los que lo recordadmos, no defienda lo indefendible", señaló @Isabel González.

