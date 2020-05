Frida Sofía se descarga ahora contra Enrique Guzmán y le lanza estos “piropos”

La polémica hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, tiene un nuevo objetivo de ataque y es nada menos que su abuelo Enrique Guzmán, a quien catalogó de “morboso".

Tras una entrevista pasada en la que Enrique Guzmán se refirió a ella como una “pendeja” por solo dedicarse a hablar de sus conflictos con su madre, la artista se ha dedicado a descargarse en contra de él.

Sin duda, el comentario fue hiriente para ella pues de inmediato publicó una foto en su cuenta Instagram ironizando sobre lo sostenido por el actor. “Aquí el señor Guzmán con “la pendeja” de su nieta … #quelindafamilia #hablolaverdad #nomecallomás”, escribió.

Frida Sofía explicó a la revista TVNotas que al parecer ella no es la única “bipolar” de la familia, pues el padre de su mamá también ha tenido varias contradicciones en su accionar.

“En un inicio me apoyaba, pero de repente me ama y luego ¡pum!, y eso que dicen que yo soy la bipolar. Y al decir que me apoyó, aclaro que no fue económicamente, sino con la prensa”, contó, según reseña Milenio.

Soltó además que Enrique no es quién para hablar sobre su intimidad y que la molesta con su falta de respeto hacia su feminidad. “Hablar de si yo tengo vello púbico o no, él que chingados sabe, ¿qué le pasa?, viejo morboso… no es la primera vez que se refiere a mis partes íntimas y me da asco, me perturba”, expresó.

Frida Sofía y su disfuncional relación familiar

La modelo fitness ha estado envuelta en escándalos y escándalos contra su familia, la cual, según ella, le ha fallado en múltiples ocasiones.

Frida asegura que su madre tuvo relaciones sexuales con una de sus parejas en el pasado, aunque Alejandra lo desmiente. Esa es la principal razón por la que al sol de hoy estén enemistadas y no haya ninguna intención de su parte en resolver el conflicto.

Por su parte, su abuelo fue muy puntual al decir que su nieta debe enfocarse en hacer relucir su talento y dejar a un lado los problemas familiares. Sin embargo, Frida no está dispuesta a dejar als cosas así y más bien se muestra dispuesta a revelar todo y no callarse nada.

También le puede interesar: