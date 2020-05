Mariana Seoane y Julio Camejo luchan contra el enemigo invisible

View this post on Instagram

Ayer hicimos entrega al hospital del #IMSS42 #Cuajimalpa otros kits de protección en compañía de @soyjuliocamejo #LuisAlvarez @figueroatentori #leonardoArana @casadelaamistadmex @heroesdelasaludmx esta fue la entrega 22 a hospitales de la República mexicana! Pretendemos q con su ayuda logremos entregar a 100 hospitales hasta el 30 de junio!! Si donación es primordial 🙏🏽🙌🏽❤️🇲🇽😷 #juntossomosmasfuertes 💪🏽👏🏽❤️ gracias a los medios q nos acompañaron