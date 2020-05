Confirman quiénes serán los nuevos conductores de La Voz

View this post on Instagram

@edvilard y @sofaragon están listos para #LaVoz 2020, ¡𝗠𝗨𝗬 𝗣𝗥𝗢𝗡𝗧𝗢 podremos disfrutar del reality musical que hace 𝗩𝗜𝗕𝗥𝗔𝗥 nuestros 𝗦𝗘𝗡𝗧𝗜𝗗𝗢𝗦! ✌🏼❤️🎤 ¿𝗘𝘀𝘁𝗮́𝗻 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝘀?