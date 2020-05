Sherlyn presume su “baby bump” en bikini a solo días de dar a luz

View this post on Instagram

A unos días de que llegue mi hijo quiero darle gracias a mi maravilloso cuerpo, gracias por permitirme dar vida, valoro y agradezco cada kilo, cada cosa que sacrifico para que mi hijo creciera sano y fuerte dentro de mi, gracias por cada subidon de hormonas, gracias por los ascos que fueron un aviso de que todo estaba fluyendo bien, gracias por transformarte y ayudarme a entender que me estoy convirtiendome en mamá, gracias por la maravillosa elasticidad que me ha mostrado que yo también debo ser flexible y ceder a los cambios en lugar de resistirme, gracias por mandarme a dormir en medio de platicas por que era justo lo que mi hijo necesitaba, perdóname por todas las veces que fui dura y estuve incomoda o me queje por sentirme gorda, hinchada o no suficiente, hoy comprendo que nunca he estado más linda que en esta etapa en la que la vida crece dentro de mi, hoy agradezco estas boobs que serán una bendición maravillosa para mi bb, hoy agradezco y valoro todo lo que mi cuerpo ha hecho por mi y por mi bebe estos 9 meses de gestación, hoy le prometo a mi cuerpo ser paciente, entender los cambios,abrazarlos con amor y estar atenta a lo que me pida ❤👶🏻🤰🏻🤱🏻