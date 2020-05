Spotify responde y explica por qué eliminaron 'Safaera' de Bad Bunny

Sin explicación aparente, Spotify eliminó de su biblioteca la canción Safaera del reguetonero Bad Bunny, por lo que tanto el nombre del tema como el de la plataforma se volvieron tendencia en Twitter ayer por la tarde.

Ante la insistencia de los fans del puertorriqueño y ataques contra la famosa aplicación de música por conocer las razones de la decisión, Spotify finalmente respondió a la interrogante.

A través de su cuenta oficial en Twitter, la aplicación aseguró que se trata de una baja temporal debido a algunos cambios en la licencia.

I just want to know why you took Safaera by Bad Bunny off Spotify??

— victoria (@swiftpatronum_) May 14, 2020