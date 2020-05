El lujoso comedor de Andrea Legarreta digno de la realeza

View this post on Instagram

Cambia la vida de una niña o niño y sus familias y médicos y gente que labora en los hospitales que los atienden con @drsonrisasac 💙 He colaborado con ellos y los conozco desde hace muchos años y he visto cómo han salvado vidas de pequeñ@s con enfermedades crónicas graves y en etapas terminales y han mejorado sus vidas de una manera maravillosa!! Si puedes también sumarte a #JuntosContraElCovid hazlo! No sólo cambias la vida de ellos, sino la tuya! Créeme! Entra a www.drsonrisas.org y ve todas las maneras de apoyarlos!! 🙏🏻💙🙌🏻💙🙏🏻 GRACIAS!! Dios me los bendiga siempre!!