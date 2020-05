Nacho Cano reúne al elenco original de Hoy no me puedo levantar

Nacho Cano aprovechó estos días de confinamiento para hacer un proyecto, en otro momento sería inimaginable.

El ex integrante de Mecano decidió aprovechar el tiempo libre y su creatividad para unir a diferentes actores y actrices que han pasado por el musical Hoy no me puedo levantar de México y España.

"Con todo nuestro cariño a los que están en casa, a los que siguen, a lo que ya volaron alto y a los que como tú le siguen sonriendo a la vida", fue el mensaje que contiene el video con las voces de todos los participantes que se unieron con el tema Vivimos siempre juntos de Nacho Cano.

Por primera vez, luego de 14 años, la versión la hizo el primer elenco de HNMPL de España y México.

"Nacho Cano se estaba volviendo loco en el encierro y nos convenció de reunirnos por primera vez en 14 años. Un regalito para ustedes de parte de los elencos originales de México y España. #HNMPL #VivimosSiempreJuntos @alanestrada @fernandacga @jannettechao @marcontrerasof @javgodino", escribió Luis Gerardo Méndez.

HNMPL es un musical basado en las canciones del grupo musical español Mecano.

El espectáculo, que adopta el título de la canción del mismo nombre contenida en Mecano, el primer LP del grupo editado en 1982, trata de ser un reflejo de la movida madrileña, un movimiento contracultural surgido durante los primeros años de los años 1980 donde se proponía el desarrollo de una cultura alternativa a nivel social e ideológico, y que se caracterizó por iniciar un profundo cambio en la forma de vida establecida hasta entonces, especialmente entre los jóvenes.



La obra se estrenó por primera vez el 7 de abril de 2005 en el Teatro Rialto de Madrid.

Un año después simultáneamente se puso en marcha la versión de Hoy no me puedo levantar en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Telmex y sigue vigente hasta la actualidad.

"Hemos encontrado la forma de mantenernos conectados y convocar al club de los humildes para res, sin la posibilidad de colarnos a ninguna fiesta y bos sorprendemos a ratos perdidos en nuestra habitación", compartieron en el video que se estrenó en YouTube.

Añadieron, "porque ahora vemos cómo trsnscurren las horas de insomnio y llegamos al otro día desvelados y sin podernos levantar".

Voces de HNMPL

Alan Estrada

Carlos Benito

Fernanda Castillo

Berta Hernández

Luis Gerardo Méndez

Javier Godíno

Omar Contreras

Jannette Chao

Rogelio Suárez

David Carrillo

José Daniel Figueroa

Valeria Vera

Fanni Alcázar

Javier Navares

Gerardo González

Daniel Diges

Erika Tahis

Natalia Vergara

Diego París

Paloma Arimón

