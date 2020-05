Estos son todos los amores de Aracely Arámbula, antes y después de Luis Miguel

Aracely Arámbula resguarda los detalles de su vida personal con mucho hermetismo; no obstante, los galanes que han pasado por su vida, antes y después de Luis Miguel, no han sido secreto para el público que sigue cada uno de sus pasos.

Aracely Arámbula reveló lo difícil que fue embarazarse de su primer hijo con Luis Miguel La pareja estuvo un año intentando concebir a su primer bebé.

Recientemente, la actriz dejó a un lado el celo por su privacidad que la caracteriza y reveló en una conversación con César Lozano que estaba enamoradísima de un hombre que no pertenece al medio artístico.

“Es que no tengo novio público, pero yo tengo mi amor. (…) Sí tengo un galán, claro y mis amigos muy cercanos saben, ya después te diré quién es y te lo presentaré, no es nadie del medio y no tiene nada que ver con esto”, contó y añadió que la relación comenzó el pasado 6 de marzo, el día de su cumpleaños.

Con esta conquista, la belleza de 45 años demuestra que sus fracasos en el plano amoroso no la han desanimado y continúa añadiendo nombres a su largo historial romántico. A continuación, te presentamos a los hombres que han enamorado a “La chule” antes de su misterioso nuevo galán.

Los amores de Aracely Arámbula

Aunque sin duda su romance con “El Sol de México” ha sido el más mediático, la famosa actriz se ha embarcado en múltiples relaciones con algunos de los artistas más codiciados.

De hecho, durante su plática con Lozano, admitió que desde siempre ha sido enamoradiza y no ha tenido un único gran amor en su vida, sino que ha disfrutado de uno por cada etapa.

“No, es que cada etapa es diferente. Desde que yo estaba chiquilla he sido muy enamorada (…) desde que estaba chiquilla sentía que era el amor de mi vida”, aseguró. Estos son sus grandes amores:

Eduardo Verástegui

Uno de los primero en robar el corazón de Aracely Arámbula fue el actor Eduardo Verástegui, con quien sostuvo un noviazgo durante su juventud. El flechazo entre ambos se dio en 1998, mientras grababan la telenovela Soñadoras.

Sobre su ruptura, a principios de este año, la periodista Ana María Alvarado contó en Sale el Sol que Ricky Martin había sido la razón por la que el amor entre ella y Verástegui terminó. Según relató Alvarado, la misma intérprete se lo confesó en íntimo.

“Un día que estábamos en un concierto de Ricky Martin, estaba Fabián Lavalle, estaba Aracely Arámbula y estaba yo. Estábamos en un balconcito viendo un show de Ricky Martin, entonces ella (Aracely) nos dijo de su boquita, a lo mejor ya no se acordará, pero dijo: ‘Ese que ven ahí cantando me quitó a mi novio’, en aquel entonces Eduardo Verastegui, así nos lo dijo, lo recuerdo perfectamente", afirmó.

Fernando Colunga

Aunque esta unión nunca fue confirmada por ninguno de los actores, los shows de espectáculos del momento aseguraban que Aracely y Fernando estuvieron juntos en el año 2000, cuando ambos protagonizaban la novela Abrázame muy fuerte.

Gabriel Soto

En 2002, un par de años después de su supuesto flirteo con Colunga, la cantante halló el amor nuevamente en el set, esta vez con Gabriel Soto mientras rodaban Las vías del amor.

El idilio entre los actores tampoco prosperó, pero ambos culminaron en buenos términos y siguen siendo grandes amigos. Incluso, volvieron a compartir escena en el teatro.

“Me llevo muy bien con su familia. Es que realmente maduras y sabes que eso es parte de la vida nada más, no quiere decir que toda la vida vas a estar enamorado de tal persona. No. Eso cambia", manifestó “Ara” de acuerdo a People en Español.

Luis Miguel

Posteriormente, el destino cruzaría las vidas de Aracely y LuisMi, quienes juntos formaron una de las parejas más populares del mundo del espectáculo en 2004. Su enlace solo duró cuatro años, pero sigue siendo una de las relaciones más largas de la actriz.

Durante su unión procrearon a los pequeños Miguel y Daniel, los únicos hijos de la actriz. Lamentablemente, la alegría de los niños no pudo mantener el amor y ambos se separaron en 2008, tras el nacimiento de su segundo retoño.

Desde su ruptura, la polémica ha envuelto a la expareja pues la también exreina de belleza asegura que el galardonado intérprete de “La incondicional” no se ha interesado por estar presente en la vida de sus hijos y se ha negado a pagar la manutención.

“Lo principal es lo que uno como padre quiera dar; yo preferiría compartir tiempo, el tiempo no regresa; yo le diría (a Luis Miguel) que tomara ese bálsamo de amor, y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos”, señaló el pasado mes de enero en Al rojo vivo, según reseñó El Universal.

Arturo Carmona

En 2011, años después de su rompimiento con Luis Miguel, la estrella de telenovelas comenzó a ser vinculada con el actor y exfutbolista Arturo Carmona.

Según Univisión, las chispas saltaron entre ambos después de que participaran en la obra Perfume de gardenia; sin embargo, nunca fue ratificado por los involucrados. En 2016 y 2019, volvieron a ser relacionados tras ser captados juntos pero, nuevamente, ninguno se pronunció al respecto.

Sebastián Rulli

Una vez que superó a Carmona, la celebridad inició un breve pero apasionado romance con el argentino Sebastián Rulli en 2013, con quien también actuó en la obra Perfume de gardenia. El enamoramiento duró menos de un año.

“(Aracely) es una mujer bellísima por dentro y por fuera. Su belleza interior supera a la exterior. Ella me ha enseñado que los valores son básicos en todos los sentidos", manifestó en aquel momento el ahora novio de Angelique Boyer a People en Español.

David Zepeda

Desde el año pasado, se comenzó a vincular a la estrella con su compañero de reparto en La Doña, David Zepeda. Estos rumores se vieron avivados luego de que ambos intercambiaran tiernos mensajes en redes sociales. Más recientemente, las especulaciones resurgieron luego de que él le robara un beso en una entrevista.

A pesar de que los fans de ambos les ruegan que estén juntos, el actor ha desmentido anteriormente que entre ellos exista algo más que una amistad.

Aracely Arámbula también ha despertado murmuraciones de un posible amor con Pablo Montero y con el cirujano ecuatoriano Juan Pablo Menéndez.