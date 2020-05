“Las dos se desestabilizaron”: Raúl Araiza revela cómo habló con sus hijas sobre su divorcio

A siete meses desde que Raúl Araiza anunció su separación de su esposa Fernanda Rodríguez, el conductor develó cómo fue hablar con sus hijas, Camila y Roberta, sobre su decisión de divorciarse de su madre tras 24 años de matrimonio.

En una reciente emisión del programa Miembros al Aire,“El negro” Araiza se abrió sobre el momento en el que le dio la fuerte noticia a sus retoños y aseguró que aunque al principio se “desestabilizaron”, ahora lo apoyan “cañón”.

“Mis hijas ya están grandes, son muy maduras (…) Las dos sí se desestabilizaron, pero les dije ‘la vida es mía, no de ustedes. Yo estoy casado con su madre, no con ustedes. Yo no les juzgo a sus novios, no me juzguen a mí”, confesó el conductor de Hoy.

Asimismo, la estrella contó en el programa de Unicable que reconfortó a sus hijas al recordarles que él siempre sería su padre sin importar la relación que sostenga con su progenitora.

“A su padre no lo pierden; aquí estoy, nada más déjenme vivir. La vida es corta y yo no me voy a quedar (casado) porque así debía ser o porque así dice la sociedad”, contó que les explicó.

Afortunadamente para Araiza, las jóvenes respetaron su decisión y actualmente lo respaldan totalmente.

“Creo que no me equivoqué y las niñas hoy me apoyan muy cañón. Traen una relación independiente. Roberta vive conmigo ahora y a Camila la tengo a un lado. Con Fer me llevo muy bien”, agregó.

Raúl Araiza: ‘Fernanda fue una gran compañera de vida’

Durante la entrevista que sus compañeros del show le realizaron desde sus hogares, Raúl también afirmó que la parte más dura de tomar la decisión de divorciarse fue expresarle su determinación a su ex.

"Fue muy difícil decirle a Fernanda porque va a estar en mi vida para toda la vida, fue una gran compañera de vida, madre de mis hijas, un amor infinito que ahora se ha vuelto, gracias a Dios, un amor civilizado, de amigos, de hermanos y ahí vamos; fue difícil el arranque”, precisó.

En la actualidad, el galán de 55 años mantiene un romance con la psicóloga del matutino de Televisa, María Amelia Aguilar.

Mira la entrevista completa aquí: