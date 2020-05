The Umbrella Academy ya tiene fecha de estreno para la temporada dos

La pandemia no detiene a Netflix y mucho menos a sus estrenos, y ahora el servicio de streaming anunció el regreso de The Umbrella Academy.

La historia protagonizada por Ellen Page, que llegó el 15 de febrero de 2019, ya tiene fecha de estreno para su segunda temporada. Será el 31 de julio cuando vemos qué ha pasado con The Monocle, The Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, The Boy, The Horror y White Violin.

El anuncio fue hecho por los protagonistas, Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher, Cameron Britton, y Mary J. Blige, bailando desde sus casas.

La historia

En la primer temporada pudimos ver que en el mismo día en 1989, cuarenta y tres niños nacieron inexplicablemente de mujeres sin ningún tipo de conexión entre sí, que el día anterior no presentaban signos de embarazo. Siete de ellos fueron adoptados por un billonario que decidió fundar The Umbrella Academy y prepararlos para salvar el mundo. Los seis treintañeros sobrevivientes se reúnen tras la noticia del fallecimiento de su padre y deben trabajar juntos para resolver la misteriosa muerte. Sin embargo, la distanciada familia comienza a fracturarse una vez más debido a sus personalidades y habilidades tan distintas, sin mencionar la inminente amenaza de un apocalipsis mundial.

The Umbrella Academy está basada en las novelas gráficas y cómics creados y escritos por Gerard Way (My Chemical Romance), ilustrados por Gabriel Bá y publicados por la editorial Dark Horse Comics. La serie es producida por Universal Cable Productions para Netflix con Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon) como productor ejecutivo principal y showrunner, y con productores ejecutivos Jeff F. King (Hand of God), Mike Richardson, Keith Goldberg, Gerard Way y Gabriel Bá.

