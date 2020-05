Conductora de televisión asegura que fue amante de Américo Garza

Desde hace varios días los detalles de la relación entre Américo Garza, Karla Panini y Fabiola Martínez se han adueñado de los reflectores y es que varios usuarios de redes sociales señalaron a la presentadora de 32 años como la tercera en discordia en el matrimonio.

Para terminar con los dimes y diretes, la propia Martínez ofreció una entrevista a la revista TV Notas, en la que reconoció que "sí fue amante de Américo Garza".

“Fue a mediados de 2015, en un tiempo en el que mi matrimonio tuvo una fractura y mi entonces esposo y yo nos dimos un tiempo; en ese momento fue cuando se dio una relación con Américo”.

Fabiola detalló que todo ocurrió cuando comenzó a trabajar en Telehit: "Entré a Guerra de chistes y por esos días se nos presentó una gira por Estados Unidos; Américo era quien nos conseguía fechas. Yo lo ubicaba como el exesposo de Karla Luna (q.e.p.d.), porque se rumoraba en el medio que él y Karla Panini tenían un romance”.

Afirmó que fue Garza fue quien se le acercó cuando estaban de gira y quien le "tiraba los perros": "Américo tiene mucho colmillo, te trata como reina, te tira mucho verbo (ríe). En la gira, todo el tiempo yo era la que decidía dónde íbamos a comer. Era tan obvio que quería conmigo, que mis compañeros Radamés (De Jesús) y La Jarocha decían que él era el papá, yo la mamá, y ellos nuestros hijos”.

Sin embargo, Fabiola detalló que aunque los dos sabían que su relación no era formal y habían pactado que a su regreso a Monterrey las cosas terminarían, siguieron viéndose. "Llegamos a Monterrey y nos seguíamos dando nuestras escapadas. Aunque éramos discretos, obvio la gente comenzaba a hablar de nosotros. Íbamos juntos al mismo gimnasio y ahí iba mucha gente del medio acá en Monterrey, y ahí comenzaron a decir que seguro él andaba conmigo”.

No obstante, afirmó la presentadora, su relación llegó a su fin cuando Panini se enteró: “La busqué porque como para abril yo terminé con Américo, pues ya iba a regresar a casa con mi marido, pero Américo no me dejaba en paz, no dejaba de buscarme y se puso agresivo; me hacía panchos en el gimnasio, así que para ponerle un alto fui con Karla Panini a decirle que controlara a su hombre. Recuerdo que eran los primeros días de junio de 2016, llegué a su salón de fiestas y le conté cómo se dieron las cosas con Américo y le enseñé todos los mensajes que teníamos él y yo; ella los vio, los leyó y lloró. Me dijo que yo era la prueba que Dios le mandó para saber si las cosas que hacía estaban bien o mal”.

Y continuó: “Me dijo que ella le había pedido a Dios que le mandara una señal para saber si estaba haciendo las cosas bien o mal (andar con el ex de su mejor amiga), y me dijo que yo era su señal, que había perdido a su hermana, refiriéndose a Karla Luna, por un hombre que no la merecía, y que estaba arrepentida totalmente. Hizo un drama, con decirte que gritaba: ‘¡Dios, dame fuerzas para aguantar esto!’, y en eso que llega Américo”.

