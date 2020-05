Así luce Jungkook de BTS sin maquillaje

View this post on Instagram

We are so excited to be back at the @BBMAs and this time we're PERFORMING! #BTS_BBMAs 2018년 빌보드 뮤직 어워즈도 함께 할 수 있도록 해준 아미들에게 감사합니다!🎉🎉 퍼포머로서의 #방탄소년단, 많이 기대해주세요💜