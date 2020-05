Corinna Larsen, la amante del rey Juan Carlos que aceleró su abdicación al poner en jaque a la monarquía española

Corinna Larsen es conocida en el jet set internacional bajo el apellido de su ex esposo Zu Sayn-Wittgenstein, del que nunca se quiso despojar aunque por ley ya no pudiera usar, fue la mujer que puso en jaque a la monarquía española, tras ser la amante del hoy rey emérito, Juan Carlos I durante ocho largos años.

La rubia y guapa empresaria alemana, con un cuerpo de infarto pronto cautivó al seductor soberano cuando se conocieron en el año 2006, en un banquete en honor del monarca cuando visitó Ditzinge, una localidad ubicada al sur de Alemania.

Bastó ese saludo y una conversación para que la pareja – que se lleva una diferencia de 26 años– iniciara un romance del que la prensa española nunca pudo hablar ni catalogar por su nombre por fuerzas mayores pautadas por la Casa Real. “La amiga entrañable” del rey, así era conocida, aunque fuese tratada como la reina consorte.

Según el portal La Razón, la empresaria era una cazafortuna que dejó a un príncipe – un aristócrata alemán- por un rey al conocer al suegro de Letizia. “La bella Corinna se movía como pez en el agua entre la clase alta alemana y la jet set. Inteligente, ambiciosa y de gustos sofisticados (..)”.

La revista Vanity Fair habla de la biografía del rey Juan Carlos titulada ‘El rey ante el espejo’ que detalla el primer trienio del reinado de Felipe y Letizia, tras la acelerada abdicación de su padre. En estos capítulos la gran protagonista es Corinna, como la extranjera que logró tambalear una monarquía en tiempos de crisis institucional y económica.

Según este libro, la alemana era una mujer ‘con ataques de furia’, que tras una larga relación, exigió statement de reina consorte, que aunque el relato asegura que no se le dio, la realidad revela a los ojos de todos que fue todo lo contrario.

Una familia real paralela conformó el rey Juan Carlos

Recientemente, una reconocida revista se atrevió a publicar y hablar sin paños tibios sobre la “historia de amor” entre la pareja de Corinna y Don Juan Carlos. La portada de ‘Poin de Vue’ aborda el tema que llevó a la crisis a la monarquía española, tal como lo publica la revista Vanitatis.

La revista europea detalla que Corinna se mudó en 2009, con su hijo Alexander a dos kilómetros del palacio La Zarzuela, a una residencia llamada La Angorilla, Patrimonio Nacional ubicada en el monte El Pardo. Por ordenes expresas del rey, se le realizaron mejoras para recibir a la nueva huésped con privilegios reales.

La publicación francesa describió una vida idílica y muy romántica entre la empresaria y el rey, viviendo como una familia, en la que Juan Carlos llenó de regalos y lujos al hijo y a su nuevo amor.

Ya en febrero del 2006, la imagen de Corinna quedaba plasmada en fotografías oficiales. La primera fue descendiendo del avión de las Fuerzas Españolas, cuando viajó con el rey a Alemania, lo que fue elocuente sobre su relación. Se le vio pisando la alfombra roja, a pocos pasos del soberano.

Ese mismo año, una segunda fotografía en la entrega de los premios Laureus, dejaba cuentas claras que la familia real conocía y aceptaba el papel que le había dado Juan Carlos a su 'compañera sentimental’.

La ruptura de Corinna y el rey Juan Carlos precipitada por una cacería

La admiración, el amor ciego y desenfrenado que mostró el rey a Corinna Larsen, culminó años después del escándalo que llegó a la opinión pública y le cobró todo el desliz cometido en contra de la corona y la reina Sofía, quien fue considerada como la segunda en la historia de amor clandestina de su esposo.

La propia Corinna planificó un viaje de ensueño a un país africano. Y fue en abril de 2012 en Botsuana, cuando ocurrió un accidente en el que el rey se fracturó su cadera, estando de vacaciones y tras cazar a un elefante, lo que obligó a trasladarlo de urgencia a España para una operación.

La Casa Real no pudo ocultar nada más sobre el romance que todo el pueblo español conocía, por lo que un arrepentido rey Juan Carlos pidió perdón públicamente tras salir del hospital: “Lo siento mucho, me he equivocado, y no volverá a ocurrir”, prometió el esposo de la reina Sofía.

Tras denuncias de corrupción contra la conocedora mujer de negocios, hoy Corinna se encuentra involucrada en una investigación judicial en Suiza. Pero el rencor y su deseo de venganza contra su viejo amor, la ha hecho anunciar que demandará al rey emérito en Reino Unido, por acoso e intimidación, ya que alega que la agencia de inteligencia española mantiene investigación sobre su vida.

