Boy bands, un concepto que supera el tiempo y las crisis

Dicen que la música repite los ciclos, algunos géneros van y otros vienen.

El tema de las boy bands se mantiene en la actualidad, aunque tuvo una pausa generacional, ahora vuelven a tomar fuerza con las bandas surcoreanas de K-pop que llegaron para revolucionar el concepto de los grupos de chicos.

Las agrupaciones integradas por hombres son las que han tenido una continuidad y apoyo de seguidores, mientras que el las mujeres se quedaron atrás, básicamente por discriminación de su propio género.

“Es triste y complicado para las mujeres. La discriminación viene por todos lados, eso tiene que ver mucho con las niñas, quienes son muy duras y críticas con su propio género. A través de la historia siempre han sido más las bandas con hombres, luego se trató de hacer mixto, pero se demostró que los hombres tienen mejor recepción”, compartió Marteen Ortega, coach musical y creador de agrupaciones en México.

Por años hemos visto la evolución de las boy bands (bandas de chicos) a través de las letras de sus canciones, coreografías, videos musicales y vestimentas.

Desde los años 60, han aparecido un sinfín de grupos, que van desde The Beatles, Jackson Five a New Kids On The Block, Backstreet Boys, Jonas Brothers, One Direction hasta la ola surcoreana como BTS, EXO, Got7, TXT, Astro y Wanna One.









“La música nos ha dado grandes fenómenos fan, que han existido a lo largo de toda la historia desde finales de los 60. Creo que hubo una pausa de agrupaciones de este tipo, por eso vemos como las boy band de K-pop están arrasando en todo el mundo, porque son súper versátiles, innovan, juego con lo moderno y lo clásico. En Estados Unidos y Corea del Sur, el casting es importante porque se preocupan que canten, bailen y tengan una proyección escénica a largo plazo".

Marteen Ortega agregó, "esa es la gran diferencia con las bandas del pasado, porque en México -históricamente- nos hemos preocupado porque haya uno que cante y los demás que sean bonitos y medio hacen los coros, es decir bandas desechables sin calidad (…), la fórmula está mal aplicada. Lo que se necesita es que los productores dejen de tener miedo a apostarle a cosas nuevas, salirse del urbano, porque no vamos a producir un Maluma, un J Balvin o Bud Bunny en México, porque no son nuestras raíces”.

El también productor señaló que las boy band de la actualidad apuestan por un concepto que va más allá de lo musical.

“El éxito de las bandas asiáticas es que están ofreciendo lo que los jóvenes buscan y por eso el mercado latino está tomando las opciones foráneas. El K-pop seguirá ganado terreno porque ofrecen bandas con una calidad interpretativa, además para todos los gustos. La continuidad de los grupos de chicos se basará en la educación y preparación en sus integrantes. Las bandas del pasado sólo se concentran en los reencuentros o cantar sus éxitos, sin buscar nuevos contenidos. Nos guste o no, las boy bands jamás dejarán de existir”.

Boy bands en la historia musical

The Beatles (1960)

También fueron una boy band (banda adolescente) en Liverpool, que atrapó al público femenino en sus primeros años.

Jackson 5 (1964)

Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael Jackson, fue la primera banda de afroamericanos en conquistar al público blanco, lo que para la época fue bastante significativo.

Menudo (1977)

Desde Puerto Rico , el productor Edgardo Díaz creó lo que se convertiría en el fenómeno más descomunal en cuanto a boybands latinas se refiere.

New Kids on the Block (1984)

Si se trata de pensar en los pioneros de este estilo esta es la banda por excelencia. Se formaron en 1984 en Boston y a lo largo de la historia vendieron más de 80 millones de copias.

Backstreet Boys (1993)

Es la mejor boy band de la historia según Rolling Stone, quien los sitúa en el primer puesto superando a The Beatles. Han vendido más de 140 millones de discos en todo el mundo.

Mercurio y Mecano (noventa)

Las agrupaciones mexicanas se han mantenido activas, con algunas pausas, pero son de las boy bands mexicanas de mayor trascendencia.

One Direction (2010)

El grupo británico-irlandés tuvo sólo cinco años de vida, pero se consolidó como una de las bandas masculinas más importantes de la historia que se plasmó en el libro de Récord Guiness 2014.

BTS (2013)

Es el grupo masculino coreano por excelencia. Creado por Big Hit Entertaiment en 2013, actualmente esta en el número uno de las boy bands de K-Pop, con legiones de Armys por todo el mundo. También están fuertes EXO, Got7, TXT, Astro y Wanna One.

Las claves

Tendencia

Desde The Beatles, Jackson 5, Menudo, Backstreet Boys, One Direction hasta BTS, las bandas de chicos no han dejado de evolucionar, a pesar de la competencia con otros géneros.

Fenómeno

El K-Pop ha revolucionado las bandas de chicos, con un concepto que envuelve el canto con revolucionarias coreografías que asombran al mundo, sin importar el idioma. BTS se posiciona como la boy band con más fuerza en la actualidad.

Discriminación

También han surgido girls band (banda de chicas), pero son las mismas mujeres que no suelen apoyar a agrupaciones del mismo género.

