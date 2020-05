Canciones que los hicieron famosos, pero no sabíamos que eran covers

Recientemente la actriz y cantante Camila Sodi hizo un "homenaje" a su tía Thalía al interpretar el tema A quién le importa, que la mexicana lanzó 2002 y la hizo mundialmente famosa; sin embargo, lo que pocos saben es que la canción fue originalmente interpretada por el dúo español Alaska y Dinamara en 1986.

Así como A quién le importa, en la industria musical muchos cantantes han interpretado temas originales de otros artistas ¡y no lo sabíamos! Aquí te presentamos algunos de ellos.

Esta canción, conocida en México por ser interpretada por Luis Miguel se trata de un cover de The Jackson 5, agrupación del legendario Michael Jackson. Tras casi 30 años del lanzamiento del cover, las nuevas generaciones creen que canción original es propia de El Sol.

Daniela Romo popularizó en Latinoamérica y en regiones de habla hispana el tema original Non voglio mica la luna, compuesto por Luigi Albertelli, Enzo Malepasso y Zucchero Fornaciari para la cantante italiana Fiordaliso. Con la interpretación de Fiordaliso el tema obtuvo el quinto puesto en el Festival de San Remo de 1984.

La boyband mexicana Magneto alcanzó fama internacional con el tema Vuela vuela en 1991, sin embargo, se trata nada más y nada menos que de un cover de la canción Voyage, Voyage de la cantante francesa Desireless del año 1986.

El éxito de Joan Jett hizo que se convirtiera en un sex symbol para todos los amantes del rock de la época, sin embargo, la canción en realidad fue lanzada siete años antes por la banda Arrows.

