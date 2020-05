Danna Paola reaparece tras la polémica y habla de Sebastián Yatra

Danna Paola lanzó hace semanas su tema "Contigo", una canción referida a lo que estamos viviendo en cuarentena como una forma de apoyar anímicamente a sus fans. Pero no solo eso.

Junto con la canción, la artista de 24 años inició un challenge para recaudar fotos, hacer sanitizaciones y contribuir en la prevención el Covid-19 en México, país que está siendo duramente afectado por la pandemia.

Ahora, reapareció para agradecer a todo el público y sus colegas por el apoyo brindado en esta etapa: "Se que he estado desaparecida de social media, necesitaba un detox completamente y creo que es súper válido para todos, en especial para mí, emocionalmente lo necesitaba, han sido días raros. Pero muy creativos, muy emocionantes y estamos creando cosas que les vamos a contar".

"Quiero expresarles mi emoción y agradecimiento a todos mis colegas de la industria , a todos mis amigos, a mis fans y a cada uno de ustedes que se ha unido a esta bonita causa a través del #ContigoChallenge, ha sido una locura cómo ha avanzado todo hasta el día de hoy", agregó en sus historias de Instagram.

Y también agradeció el apoyo de sus colegas en esta causa: "Quiero dar las gracias principalmente (…) a las 4 primeras personas que se unieron a este challenge, que gracias a estos seres humanos lo logramos (…) Gracias a Sebastián Yatra, a Alejandro Speitzer, Bárbara de Regil (…) lo hemos logrado, hemos logrado las dos primeras sanitizaciones".

Este mensaje llega después de días de polémica, al hacerse público el rompimiento de Sebastián Yatra y Tini Stoessel. Muchos han señalado a Danna Paola como la razón de la ruptura de los cantantes, citando una canción de ella en la que nombra al colombiano.

"Que si me fui con Maluma, no. Dicen que Yatra y Ozuna, no. Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama", canta Danna en "Mala Fama" pero en un reciente Live, ella habría añadido "Con Yatra sí me fui", lo que originó las sospechas en los fans.

