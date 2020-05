Lizbeth Rodríguez presentó a su joven mamá y parece hermanas

View this post on Instagram

Mi mami y yo 🤩😍😬 Somos pocas las personas que gozamos de tener a nuestra madre cerca; Por eso te invito a que le demuestres lo mucho que la amas, la consientas, y le digas lo mucho que la quieres y lo agradecido que estás con ella! Independientemente de TODO lo que puedas pensar; Es ella quien te llevó en su vientre, te alimento de su cuerpo y te dio la vida! Y si estás leyendo esto hoy, es por ella! Te invito a que no des por hecho a las personas que te rodean! Se agradecido hoy y siempre! Disfruta de la vida! Disfruta de tu familia!