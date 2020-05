Marimar Vega revela que sufrió un aborto durante su matrimonio con Luis Ernesto Franco

La actriz Marimar Vega confesó de forma íntima durante una charla virtual con Rossana Nájera que perdió un bebé mientras estuvo casada con Luis Ernesto Franco.

A través de la cuenta de Instagram de Nájera, las actrices platicaron como pocas veces en público y contaron diversos aspectos de su vida.

“Ya sé que son 36 años, no es como que tenga 20 y tengo que seguir dudando, pero bueno, en su momento cuando me casé lo contemplé (ser madre), lo intenté, después perdí un bebé. Esa es otra cosa, que todo el mundo pierde bebés y no se atreve a hablar de eso, después me divorcié y decidí que no quería tener hijos”, explicó.

Aunque Marimar nunca mencionó el nombre de su ex esposo, es de suponerse que el bebé era de él, pues es el único hombre con quien se ha casado hasta ahora.

La hermana de Zuria Vega reconoció que una vez que volvió a tener pareja resurgió la posibilidad de ser mamá. Actualmente la actriz sostiene un romance con el también actor Horacio Pancheri.

“Empiezas a tener otra relación, a tener la ilusión de formar una familia y yo siempre he dicho que no quiero ser mamá, digo, si me toca será, pero como por decisión”, añadió.

La protagonista de telenovelas explicó que no le agradaría la idea de ser madre soltera. “Si en algún momento yo decido ser mamá, se me antoja el plan familiar, yo crecí en una familia, soy muy familiar, me encantan las familias, por lo cual, si tuviera hijos sería así”.

Marimar confesó que aunque no tiene claro si desea o no ser madre, ya congeló sus óvulos por si en un futuro desea hacerlo. “Al día de hoy no sé qué quiero. Hace un año, exactamente cuando nació mi sobrino, Zuria me invitó a su parto; justo antes de que me invitara yo ya había tomado la decisión de congelar mis óvulos y son de esas decisiones muy Marimar que la hice a la loca, como de ‘¡Ah sí, los voy a congelar!’, como si fuera algo sencillo y el proceso fue durísimo, a mí me pegó muchísimo”.

Por su parte, Rossana también habló de su experiencia tratando de ser mamá.

“Yo me embaracé tres veces con la misma ilusión y miedo, y mi último embarazo es el que hice con mucha ilusión, lo hice buscando el bebé, dijimos ‘ahora es cuando’, me embaracé rapidísimo, la ilusión de ser mamá fue una locura, me fui de viaje estando embarazada me sentía la mujer más plena y más feliz y todos los achaques, ascos y vómitos no me importaban porque para mi era todo perfecto y hasta la celulitis que me salía era perfecta, y ahí me di cuenta que efectivamente yo quería ser mamá por eso todo lo veía perfecto y sentía que por fin se estaba cumpliendo mi sueño de crear vida dentro de mí, pero por tercera vez en mi vida lo volví a perder".

