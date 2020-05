El trauma que vivió Alessandra Rosaldo para recuperar su figura

View this post on Instagram

@im_coaching y yo les compartimos una nueva rutina con mancuernas y cardio para trabajar todo el cuerpecito, si no tienen mancuernas en casa, pueden usar botellas de agua. ¡Este tipo de ejercicios nos ayudan a bajar de peso! 🙌🏻💪🏻 La rutina completa ya está en mi canal de YouTube. Link en mi bio 😉