Alzan la voz contra la iniciativa para desaparecer el Fidecine

Twitter se convirtió en la trinchera de actores, actrices, cineastas, directores de festivales, productores, quienes se unieron para defender el cine mexicano e ir en contra del planteamiento que provocó un fuerte enfrentamiento de comentarios, ideas y reflexiones en torno al tema.

Después de que se conoció la iniciativa del grupo parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para reformar la Ley de Cinematografía y extinguir al Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), las redes sociales alzaron la voz y todos los involucrados en la industria del cine manifestaron su postura con las etiquetas #AlertaCine #NoDerogacionFidecine o #EsDeTodxs.

Guillermo del Toro no se quedó atrás y también criticó la iniciativa con un breve pero poderosa frase: “El cine es memoria, y sin memoria no es posible existir”.

Renato Rodríguez se une a la campaña #TodosSomosUno de la Organización Mundial por la Paz El filántropo Renato Rodríguez forma parte de la campaña de solidaridad #TodosSomosUno a través de sus plataformas digitales

Mientras que María Novaro, titular del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) escribió en Twitter, en el que abrió un hilo para comentar:

“En 2019 se realizaron 216 largometrajes, cifra histórica para el cine nacional. La mitad del cine mexicano se realiza con apoyos estatales que son semilla para la creación y participación privada, ¿qué pasaría si no existieran? Sin los apoyos a la producción del cine mexicano, nuestras historias, lenguas e identidades en pantalla desaparecerían ante el embate económico y mediático del cine hollywoodense. Ya lo hemos vivido”.

En 2019 se realizaron 216 largometrajes, cifra histórica para el cine nacional. La mitad del cine mexicano se realiza con apoyos estatales que son semilla para la creación y participación privada, ¿qué pasaría si no existieran? Abro hilo (1 de 5) — Maria Novaro (@maria_novaro) May 21, 2020

Agregó, “Sin los apoyos-semilla no tendríamos más documentales espléndidos que nos conmueven, informan, y son espejo de nuestras realidades, ni películas que nos representan exitosamente en el mundo, que nos hacen pensar-reír-llorar-dialogar… No tendríamos representación audiovisual y lingüística de nuestras regiones y comunidades originarias. No tendríamos primeras películas de talento debutante, ni cortometrajes variadísimos, ni animaciones que son auténticas obras de arte, ni cine regional, ni bienestar…(4 de 5)

Para finalizar, “nuestras películas nos llenan de orgullo por nuestra diversidad cultural y son de enorme valor para nuestra felicidad, memoria y para el diálogo nacional. Nuestros instrumentos de apoyo al cine mexicano son transparentes, ciudadanos y efectivos. No podemos perderlos.

La iniciativa será revisada y se espera que no se precipiten en su dictamen. Los involucrados esperan que el tema de la desaparición de los fideicomisos, entre otros, los vinculados al cine mexicano sean considerados, ya que permiten el fortalecimiento del cine nacional.

Alzan la voz contra la iniciativa

México tiene una de las cinematografías más dinámicas, importantes y propositivas del mundo

La desaparición del #FIDECINE atenta contra la Memoria y la Cultura de nuestro país.

Este se maneja con transparencia y siempre se puede mejorar pero no desaparecer#NoDerogacionFidecine — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) May 21, 2020

Estimados @mario_delgado y @DiputadosMorena:

Les robamos 1 minuto de su tiempo.

Esto es lo que hacemos.

Son empleos, es cultura, es identidad nacional. #NoDerogacionFidecine #FIDECINE 👇🏻 https://t.co/rpUSk9D3bc — Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) May 21, 2020

La cinematografía es un arte y técnica cultural y educativa estratégica para el desarrollo del país y el fortalecimiento de la identidad del pueblo de México, reconocida en el mundo. Manifiesto mi firme compromiso para que el #FIDECINE se mantenga en la Ley. — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) May 21, 2020

Un país sin cine es un país sin voz, sin imagen, sin espejo, sin memoria. ¿Qué país quieren @DiputadosMorena? ¿De verdad creen que extinguiendo el #FIDECINE México será más capaz de atender los graves problemas? Al contrario, lo empobrece y lo borra del mapa mundial. — ALEJANDRO SPRINGALL (@ALESPRINGALL) May 21, 2020

El gobierno sigue con su ataque sistemático a la cultura.

Ahora va contra #Fidecine.

Esta campaña de desamparo, que golpea a creadores y artistas de México, es repugnante y contradice directamente la supuesta identidad progresista de @lopezobrador_ .

Una vergüenza histórica. — León Krauze (@LeonKrauze) May 21, 2020

Sí. Mínimo 80 familias. Basta ver los créditos de cualquier película para darnos cuenta de que además del valor cultural o de entretenimiento que pueda tener el contenido, nuestro cine genera muchos empleos. Esta 4 T solo sabe destruirlo todo? #fidecine https://t.co/psMfTIA5DY — Tiaré Scanda (@tiare_scanda) May 21, 2020

'El cine es memoria, y sin memoria no es posible existir'

Por favor lean este gran hilo y si están de acuerdo RT. Cc. @Dolores_PL @mario_delgado https://t.co/fBr4sG6evI — alberto guerra (@AlbertoGuerraR) May 21, 2020

No podemos permitir que se atente contra la forma de vida de miles de familias mexicanas

Nuestra memoria como pueblo

Nuestro patrimonio cultural #NoDerogacionFidecine #conelcinenomorena — Estrella Araiza (@estrellablue) May 21, 2020

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: