Una orgullosa Joy Huerta presume que su hija Noah "tiene un oído musical acertado"

La talentosa cantante Joy Huerta disfruta al máximo de lo que el confinamiento le ha dado al permitirle vivir cada detalle del crecimiento de su hija Noah, junto a su esposa Diana Atri.

Y ha sido este privilegio el que le llena de orgullo al poder constatar que la pequeña, quien dentro de poco cumplirá el primer añito de vida, ya muestra serias señales de un talento musical sorprendente.

Maravillada por el descubrimiento, la artista de 33 años, habló de su hija Noah en una entrevista para el programa Ventaneando, desde donde mostró su contagiante alegría.

“Desde que tiene dos meses yo la escuchaba cantar conmigo y mi esposa me decía- mueca de que no te creo- y yo ‘bueno no me creas’. Hasta que un día no había nada de ruido en la casa, yo la tenía en mi pecho y estaba cantando, escucho cómo me estaba emulando -haciendo ruidos- pero a tono”, dijo con una marcada sonrisa.

Sorprendida por este hallazgo, Joy Huerta cuenta riendo que su esposa le gusta cantar, pero desafina en su intento.

“Es muy curioso, porque a mi esposa le gusta cantar, pero no es como ¡ay mira qué bonito canto!, le vale. Y un día le digo para experimentar, ¿Le puedes cantar a ver qué pasa?”, relata Joy.

Cada paso de Noah es celebrado por Joy Huerta

Desde su cuenta Instagram, Joy deja constancia de su mayor orgullo, Noah, compartiendo sus primeros pasos y todo lo que la beba puede sorprenderla en su crecimiento.

La sorpresa de la vocalista de Jesse & Joy, fue tal ante su necesidad de querer confirmar que sí responde a un buen oído musical: “Le estoy cantando, paro, canta mi esposa y (Noah) empieza – gesto de querer llorar-. Entonces me dio mucha risa, y a raíz de eso nos dimos cuenta que la niña tiene oído particularmente acertado”, explicó.

A decir de Joy, la beba va a otra 'revolución', y así lo interpreta ella al poder ver lo que pudieran ser los primeros inicios de un talento musical muy precoz.

Una Joy Huerta muy reflexiva mencionó el significado de poder compartir con su compañera de vida estos días de encierro y sin perderse la evolución del crecimiento de su hija.

“Ha sido maravilloso ver esto de otra forma más positiva y darle gracias a Dios de que puedo pasar tiempo con mi familia, y no perderme de aspectos tan especiales, como ver a la Gordis caminar, escuchar decir sus primeras palabras”, resaltó.

En una pasada publicación, la artista mexicana había compartido parte de esta revelación al mostrar un lindo video donde se ve a la bebé con una música de bachata de fondo de su 'tío Juan Luis Guerra' y a lo que Joy comentó: “…Ya les había dicho que la chiquita tiene buen gusto para la música, pues nada, por si no lo creyeron antes”.

