Eugenio Derbez no quería ser padre cuando se enteró que venía Aislinn en camino

Eugenio Derbez siempre ha sido padre fiel para sus cuatro hijos –Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana- pero antes de que llegaran todos, él nunca se había planteado ser papá, así se lo confesó a su hija Aislinn durante una entrevista que le hizo para su canal de YouTube.

En la conversación, Aislinn Derbez, su primera hija, le pregunta: "¿Qué fue para ti, de repente, decir, no manches, estoy embarazado, esta mujer está embarazada y no quiero ser papá… ya ahora qué hago?".

Eugenio Derbez le confesó a Aislinn que no quería ser padre

Ante esto, Eugenio fue sincero con su hija y respondió que la noticia de su llegada fue un shock para él: "Al principio yo sentía que tenía como muchos sueños que alcanzar, tenía muchas metas que lograr, y como que la paternidad de repente no estaba mucho en mis planes", reconoció.

"Entonces, cuando recibo la noticia, la primera reacción que tuve fue de shock (…) se acabó mi vida, mi primera impresión fue ya, adiós mi carrera, ya valió, ya no voy a poder lograr mis sueños, ya voy a tener que ponerme a trabajar, ya no voy a poder estudiando", dijo Eugenio Derbez, recordando ese momento del pasado en el que apenas tenía 23 años.

Para el director de cine y creador de numerosos programas de comedia para televisión, fue un momento muy fuerte de su vida en el que pensó que sus sueños se habían truncado. "Fue un shock de negación, no quiero, no quiero…", agregó.

Al nacer Aislinn, reconoció que su perspectiva dio un giro totalmente: "Te conocí, llegaste a mi vida (…) y todo cambió".

"Una vez que me conecté contigo, o sea (…) de hecho, en mi película No se aceptan devoluciones, la frase que viene acompañada con el título de 'eres lo mejor que no quería que me pasara, esa frase es mía y la hice basada en ti, en que tengo muy claro que en un principio fue como 'no no yo no quiero ser papá' (…) luego fuiste lo mejor que no quería que me pasara y hasta la fecha sigue siendo", detalló Eugenio conmoviendo a su hija Aislinn Derbez.

