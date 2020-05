Así es la mansión de Juanpa Zurita donde vive una lujosa cuarentena

View this post on Instagram

Si, este es mi pastel 😂🦠🎂 • Veinticuatro. Madre mía que denso suena decirlo. Independientemente de que ya soy un anciano, vaya época para cumplir años. Estamos viviendo un suceso histórico que tiene a todos parados, confundidos y en constante incertidumbre de que va a pasar. Pero siempre hay un lado bueno en lo malo. Estos 24 los cumplo en plena cuarentena, tiempo que me ha hecho reflexionar que realmente necesito para ser exitoso (exitoso me refiero feliz). Acostumbro a vivir a 300km por hora, siempre brincando a lo que sigue y principalmente siempre BUSCANDO que es lo siguiente que quiero hacer. Este tiempo de reserva me ha enseñado a frenar, respirar y gozar. Que no necesito ningún tipo de viaje, de equipo de producción pesado, ni de colaboraciones para ser más feliz. Todo lo que necesito esta con mi familia, mis amigos y genuinamente gozar lo que hago y no en buscar perfeccionarlo, si no dejarlo ser! Y lo más importante, estar presente. Disculpen si ando muy filosófico pero también consideren que llevo 15 días encerrado. Estoy feliz y agradecido de vivir este cumpleaños así, porque toca mucho que aprender de esta época. Gracias Zuricatas por sus hermosos mensajes y edits. Los amo hoy y siempre. ❤️