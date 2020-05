Leticia Calderón confesó que sus hijos no extrañan a su padre, quien cumple un año detenido

Luego de que Juan Collado fuera detenido por la Fiscalía General de la República por supuestos nexos con la delincuencia organizada, ahora su ex pareja Leticia Calderón confesó que sus hijos no extrañan a su padre.

En una entrevista con Suelta la Sopa, la actriz reveló que Luciano y Carlo no han demostrado extrañar a Collado "no me han dicho que lo extrañen, no dudo que lo sientan pero no me lo han expresado. Perdón, pero es la verdad. Yo los entiendo porque para ellos es muy normal, casi no convivieron mucho con él".

La actriz comentó que Juan Collado no convivía mucho con sus hijos, siempre estaba ausente en los momentos importantes y quizás esto contribuya a que no lo extrañen "Se fue cuando Carlo tenía dos años, antes los veía una vez al mes, después esporádicamente venía para llevarlos a la escuela. Desde que nos cambiamos a esta casa pues no porque la escuela está a media cuadra".

"Al principio me dolía y me quejaba porque yo tuve un papá muy presente, entonces yo tengo ese punto de comparación. A mí me dolía mucho más y a ellos no porque no lo han tenido, no han vivido una sola vacación con su papá, una navidad completa con su papá no han vivido, a la larga he agradecido estas ausencias porque ahorita estarían sufriendo mucho".

Acorde a lo reseñad por el portal de Las Estrellas, Leticia Calderón mencionó que sí ha hablado con sus hijos sobre la detención de su padre ya que es una situación que es ha afectado en varias maneras.

