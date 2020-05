Lyn May confesó que Juan Gabriel la usó para aparentar que era heterosexual

La vedette Lyn May volvió a estar en el centro de la polémica al arremeter contra el fallecido Juan Gabriel, afirmando que él la usó cuando aún no era famoso para ocultar sus preferencias sexuales.

Así lo afirmó la también actriz de 68 años durante un contacto telefónico que tuvo en el programa Venga La Alegría.

"En la compañía grabadora de discos me presentaba como su novia porque no podía él decir que era gay (…) salíamos a los restaurantes y a todos los lados cuando él todavía no era conocido", recordó sobre su relación con el intérprete de 'Abrázame muy fuerte', quien murió en 2016.

Lyn May acusa a Juan Gabriel de 'usarla' para ocultar sus preferencias sexuales

"Cuando él me fue a buscar al zarapeo no era nadie, él dormía en la calle, andaba con una libreta enseñando sus canciones. Me dijo 'te envidio' y le pregunto por qué, 'porque tú puedes hacer lo que tú quieres en la pista y yo no"", le replicó Juan Gabriel, según recuerda Lyn May.

Aunque ella afirme esta versión, el público opinó que se trata de un 'chisme' de Lyn May y no dan mucho crédito a la versión.

"Esa señora ya no sabe ni qué hacer para llamar la atención, qué mala onda que lo saque a relucir hasta ahorita", comentó @daniislas en el Instagram de Venga La Alegría. "Qué feo que hablen de eso cuando el señor Aguilera ya no está", agregó @mar0502nplf.

