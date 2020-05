Acusan a Andrea Escalona de ser 'puro silicón' al presumir su figura en leggings ajustados

View this post on Instagram

Cuantos no decimos “ ahora que se acabe esto voy a …..” “cuando esto termine me voy a enfocar en … “ y porque no lo hacemos ahora mismo, porque siempre estamos esperando otro momento, entiendo que en este mismo instante algo nos limita ( el covid, quédate en casa, etc ) y qué pasaría si aun con ese limitación trabajarás en tu sueño, si la usaras a tu favor, se escribe fácil lo sé, esto nos está “limitando” a todos de cierta manera… o no ? Que está pausa nos sirva para poner atención en lo que verdaderamente quieres. En lo personal me ha servido para traer muchos deseos ocultos a la luz ⚡️⚡️⚡️⚡️ wow !!!! en verdad yo deseaba eso ?!?! porque lo negaba y me costaba tanto reconocerlo … sin importar sus limitaciones los invito a utilizar este tiempo en descubrirse ( unlibro que me ha ayudado mucho en este proceso “despertando al gigante interior” @tonyrobbins ) 🔥🔥🔥🔥💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️❤️ go for it !! por cierto me parece que con la cantidad de posibilidades qué hay de ponerse en forma en internet sería un gran momento de poder hacerlo e invertir en una cinturilla como las que tiene @fajasbellamichellmx 😂😂😂😂 (cuando podré hacer unas fotos en las calles otra vez 🙃 ) #quedateencasa