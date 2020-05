Lucero cuenta cómo fue grabar con Luis Miguel 'Todo el amor del mundo': "Casi un ¡Hola! ¿Cómo estás? y a grabar"

View this post on Instagram

𝑀𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑦 𝐿𝑢𝑐𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 (1/3) 🎥 1985 #fiebredeamor #lucerito #lmxlm #luismiguel #luismi #señorbasteri #gallegobasteri #luismigueloficial #lm #solemio #sinatralatino #coñomicky #elastromexicano #elsoldemexico 🌻