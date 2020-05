Patricio Borghetti dona plasma para combatir coronavirus

Patricio Borghetti anunció que donó plasma para el tratamiento de tres pacientes con coronavirus y reducir los rastros de la enfermedad sobre el cuerpo.

A finales de marzo, el conductor del programa matutino Venga la alegría fue diagnosticado con coronavirus después de que su pareja, la también conductora Odalys Ramírez, dio positivo y presentó los síntomas comunes del virus.

Cuando anunció su contagio, el también actor afirmó que perdió el sentido del olfato, pero no presentó otro tipo de síntoma referente a la afección.

“Todo este tiempo estuve diciendo que no tuve síntomas, que fui asintomático… pero sí tuve un síntoma y me acabo de enterar. Esto no lo sabe mucha gente, así que sí es importante que lo compartan para que puedan detectar una sospecha de contagio y es la pérdida del olfato. Me atrevo a contarlo porque sí me pasó”, confesó en su cuenta de Instagram.

La pareja superó con éxito la enfermedad desde sus casas, pues no tuvieron que ser internados, por lo que decidieron donar su plasma y así colaborar en la atención de pacientes con coronavirus. En el tratamiento se trasplanta material genético para generar los anticuerpos necesarios que ayuden a combatir la infección.

La pareja recurrió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), primera institución en el país certificada para hacer uso de este tipo de tratamiento, el cual ayuda a disminuir la mortalidad y el desarrollo de complicaciones en estos pacientes.

Tras practicarles las pruebas necesarias, la dependencia determinó que sólo Patricio Borghetti fue apto para donar su plasma para al menos tres pacientes más.

“Yo ya doné plasma para el protocolo #covid19, te toca a ti”, informó el conductor a través de sus redes sociales.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, "el Pato" comentó que hizo esta donación en agradecimiento a los médicos que lo ayudaron a superar la enfermedad que lo mantuvo en confinamiento más de un mes.

“Después de que me platicaron el tremendo efecto positivo que está teniendo el plasma de gente recuperada de covid en pacientes graves, muy graves o en estado crítico, que han podido recuperarse y hasta tener el alta médica, decidí invitarlos para que más personas recuperadas de covid vayan a donar plasma”, dijo el presentador.

La presentadora también dio la noticia e indicó que con el plasma del papá de sus hijos podrán atender a más de tres personas, aunque ella no fue candidata porque estuvo embarazada en dos ocasiones.





















