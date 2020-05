El antes y después de Alejandro Fernández, así ha envejecido el 'potrillo'

View this post on Instagram

Álex, mi Caballero… "No camines hacia donde corre el tiempo"… Esa frase está metida en mi cabeza desde hace casi 24 horas. Un pellizco en el corazón, un arañazo en las entrañas… Pero vuelvo a repetirla. Una punzada en el alma, el dolor de la nostalgia y los recuerdos… Pero vuelvo a escucharla. Necesito hacerlo, necesito que duela… Porque hay algo tan hermoso en ella, en ese sentimiento, en esa tristeza, en lo que significa, en ese amor tan grande… Que entonces el dolor, como por arte de magia, llega a calmarse. De "Cuando yo quería ser grande" a "El tiempo no perdona". Dos canciones diferentes, pero a la vez tan iguales… Otra vez el paso de ese tiempo que no podemos detener. El niño que quiere ser como papá, que desea que el tiempo se apresure, que sólo sueña con ser grande… Hasta que un día, con el paso de los años, se da cuenta de su "error"… "Poco a poco te me vas, sin que pueda yo hacer nada"… Y cuando al fin ya fue grande el niño tomó conciencia de que papá podía irse. Hoy, desde tu carta, quiero dedicarle unas palabras a tu heredero, a ese niño que ya siento un poco mío… Porque si es un trocito de ti es imposible que no esté en mi corazón. Mi querido @alexfernandez.g, el "enano" de papá… Gracias por este regalo, por esta hermosa canción que siempre guardaré como un tesoro… Cuando papá tomó tu manita por primera vez sé que supo que te amaría más que a su vida y que siempre estaría orgulloso de ti. Hoy, 26 años después, seguro que está más orgulloso de lo que imaginó aquel día. No sé si llegarás a leer esto, pero si lo haces quiero pedirte un favor. Cuida mucho de papá. Y cuando el tiempo no perdone tráelo siempre de regreso. Gracias, "niño de papá", por tanta ternura. Gracias por tu canción. Uy, se me olvidaba… Dale las gracias a mamá. Porque entre todos los papás del mundo ella supo elegirte el mejor. Gracias, @alexoficial, por haberme permitido quererte un día más. Hasta mañana, cariño. Mi ángel plateado… Hazle caso a tu "enano". "No camines hacia donde corre el tiempo"… Si se te ocurriese hacerlo no te lo perdonaría jamás… Y es que ojalá fueses eterno, ojos bonitos. Fuentes: @alexfernandez.g.