Andrea Legarreta cautiva con sexy bikini en la playa en plena pandemia

View this post on Instagram

Cambiar de aire y paisaje aunque sólo por unos días, ha sido un respiro para el alma… Poder ver a mis padres a distancia ha sido un hermoso regalo reconfortante…Confinamiento al fin, mismas precauciones, pero con olor a sal… #Agradecida 🙏🏻❤️🙏🏻 Mucho amor para todos!!