DogTv presenta contenidos especiales para las mascotas del hogar

El mercado de mascotas comienza a crecer en México de gran forma, al grado que no solo hay tiendas de alimentos, accesorios y veterinarias especializadas, sino que además ya hay spa, restaurantes, gimnasios y centro recreativos para perros.

El próximo 28 de mayo, se celebra el Día del Perro sin raza, por tal motivo llega DogTV a la pantalla de Animal Planet durante una semana completa con contenido exclusivo para los llamados "mejores amigos".

Habrá contenidos para mascotas que consideran la sensibilidad visual, auditiva y emocional del perro, ya que el video, audio, imágenes e interacciones del canal atrapan la atención de los caninos y los mantienen interesados.

El canal también ofrecerá contenidos especiales para los dueños de mascotas sobre el cuidado de los animales, así como programas de cocina con recetas de comida saludable para perros.

Este espacio se crea con el apoyo de expertos en la televisión para perros, que fue desarrollado científicamente por especialistas mundiales en comportamiento animal.

Está científicamente investigado y comprobado que reduce la sensación de soledad, aburrimiento, ansiedad por separación y depresión cuando los dueños están fuera de casa, así como que promueve la felicidad y el bienestar de los perros.

Estos beneficios están respaldados por más de 60 estudios de diferentes universidades en todo el mundo.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arroja que 57 de cada 100 hogares mexicanos cuentan con una mascota, y en casi 90% son perros.

DogTv celebra el “Mes del Perro”, con contenidos especiales hasta el 31 de mayo comenzando a las 8:30 de la mañana y con programación especial extra el 28 de mayo (Día del Perro sin raza).

Actualmente el canal de televisión está disponible en Estados Unidos, Brasil, China, Corea del Sur, México, Portugal, Francia, así como en la mayoría de los dispositivos inteligentes.

DOGTV is a scientifically designed technology for your dog to give them their best life. Patented programs based on 30 scientific studies, so it’s designed especially for your dog's visual and auditory senses. Great for all breeds.

— DOGTV (@dogtv) April 23, 2020