Muere actor de la cinta 'Roma' de Alfonso Cuarón

View this post on Instagram

LOS CHICHARRINES nos unimos con profundo sentimiento a la gran perdida de nuestro querido Nelson quien fuera como nuestro hermano, Dios lo reciba en el cielo como la gran persona que fue aquí en la tierra y en la pista del circo. El hombre bala ha hecho su ultimo vuelo… abrazamos a Moises,Lalo,Ruben,Lucy y a toda la familia Peralvar saben que siempre los hemos querido muchísimo descanse en paz 🙏