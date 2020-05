¡Selena Gomez rapada! Difunden fotos de la cantante sin cabello

Selena Gomez es una de las cantantes más populares de la actualidad, quien en las últimas semanas ha impactado a sus seguidores con sus recientes temas musicales como Boyfriend y Lose you to love me. Pero esta ocasión, se dieron a conocer una serie de imágenes de la cantante de 27 años de edad rapada, lo cual impactó a sus miles de fanáticos.

Por medio de Twitter, se dieron a conocer una serie de fotografías de Selena Gomez con un "look" completamente distinto, las cuales rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

De acuerdo con una usuaria de dicha red social, Selena Gomez presuntamente decidió deshacerse de su larga cabellera castaña para renovar su apariencia. "Compartió su nuevo look en su historia de Instagram", escribió la usuaria, quien compartió la imagen.

.@SelenaGomez shared her new look on her Instagram story. 🤍 pic.twitter.com/s6XBxMaQl3 — Jelle (@WantIoves) May 19, 2020

También se compartió otra imagen en la que Selena aparece saliendo del gimnasio con un corte parecido al estilo "pixie" que muchas famosas usan actualmente. "Esta es la primera vez que la cantante es vista públicamente desde que anunció su nueva transformación del cabello", aseguró una usuaria de Twitter.

Selena Gomez spotted leaving her local gym (May 21). This is the first time the singer is spotted publicly since announcing her new hair transformation pic.twitter.com/LWdU7JZEpB — wes (@LetMyMindRest) May 21, 2020

Aunque las imágenes parecen reales todo se trató de un truco de edición, pues en ambas fotos Selena Gomez aparece con el cabello recogido.

Selena publicó hace seis días en su cuenta de Instagram una imagen mostrando su cabellera alborotada.

















