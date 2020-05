Angélica Rivera complace a sus hijas y reaparece durante la cuarentena

Angélica ha demostrado que, por el momento, no le interesa figurar en la vida pública, por eso se ha mantenido alejada de los reflectores para evitar más rumores y polémica alrededor de su persona.

Sus hijas son las que hacen que la ex primera dama y actriz tenga algunas apariciones breves en las redes sociales.

Angélica Rivera no les niega nada a sus hijas, quienes son las que convencen a su mamá para que haga breves apariciones públicas.

Hace unos días volvió a Instagram, a través de una historia de su hija Fernanda, en la que posan con cubre bocas.

Madre e hijas posaron durante esta cuarentena con el rostro cubierto y sin una gota de maquillaje, y demostraron que está cuarentena están juntas en casa.

Foto | Fernanda Castro.

La Gaviota grabó hace unos días un juego, donde las participantes fueron Fernanda, Regina y Sofía Castro en el que ventiló algunos secretos a través de la dinámica de estampar la cara con harina.

Angélica grabó el video y realizó las preguntas, que ventilaron algunas verdades de su hija; por ejemplo, quién ya tiene ganas de casarse: Sofía Castro.

Entre las confesiones, que se hicieron a través del juego interactivo fue que Sofía era la más sensible, la más cursi, fiestera, chillona, romántica, histérica y la que siempre llega más tarde de la hora estipulada.

Mientras que Fernanda resultó ser la más desordenada, pedorra y junto a Sofía la más enamorada; además la más enojona, ahorrativa, miedosa, malhablada, paciente, comprensiva, peleonera y la más coqueta.

Por último, la más pequeña de la familia Regina, también se llevó algunas coronas, como la más fiestera, la más consentida, la que más se arregla junto a Sofía, pero también la más berrinchuda y las más alcahueta.

Las tres compartieron que son igual de comelonas, dormilonas y divertidas; mientras se escuchaban las risas de Angélica Rivera tras la cámara.

Los comentarios no se hicieron esperar: "HERMOSAS y DIVERTIDAS!!! ANGÉLICA ESTOY PEGADA ALA TV. VIENDO MI NOVELA FAVORITA!! DESTILANDO AMOR, LA HE VISTO UFFFFFF , PERO NO ME LA PIERDO POR NADA!!! SUFRO Y SUFRO jajaja jajaja SALUDOS", "Andas?￰゚リリ?￰゚リリ? y esa voz de kien será???", "Jajajajajajajaja amé tus risas @sofia_96castro jajajajajaja me hicieron reír más ?￰゚ᄂᆪ? y amé la voz de las preguntas", fueron algunos de los comentarios.

Vigente en la pantalla chica

Angélica Rivera sigue presente en la televisión con las repeticiones de sus novelas, que se mantienen en los primeros lugares de popularidad.

Hace unos días se dio a conocer que la repetición de Destilando amor es la telenovela más vista en México esta cuarentena.

